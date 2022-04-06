Aylık akbil ne kadar oldu? Ulaşıma zam mı geldi? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı yapıldı? Taksi kısa mesafe ücreti...

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ulaşıma zam mı geldi? İstanbul'da toplu taşımaya zam mı yapıldı sorularının yanıtlarını gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Daha önce İstanbul'da toplu taşıma araçlarına uygulanacak zam tekliflerinin yapıldığı konuşuluyordu ve konuya dair son dakika haber geldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Nisan ayı toplantısında İstanbul toplu taşıma zammı kabul edildi ve bu gelişme üzerine ne kadar artış yapılacağı vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki aylık akbil ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe ücreti kaç TL?