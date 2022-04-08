Son dakika: CHP’li Ali Mahir Başarır Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı! Skandal sözler: 5’li çete varsa bir de reisi vardır

SUNUCU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Moderatör Gökmen Karadağ, Başarır'ın sözleri sonrası durumu toparlamaya çalıştı. Karadağ, "Diyerek, pimi çekilmiş bombayı Ali Bey buraya koydunuz. Bu Ali Mahir Başarır'ın iddiasıdır. Nihayetinde birtakım belgeler ile desteklenmedikçe, ortaya birtakım daha somut hususlar getirilmedikçe, her yayıncı gibi bizde yayıncı gibi kurum ve unvanların korunması için biz hassasiyetimizi belirtelim, size de bunu hatırlatalım Ali Bey." ifadelerini kullandı.