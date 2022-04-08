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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yalan haberlere yönelik açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden yalan haberlere yönelik açıklama geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mobil Nüfus Hizmetleri Aracımızda vatandaşlık işlemlerinin yürütüldüğüne dair yalan haberlere ilişkin açıklama yayınladı.

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