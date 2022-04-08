CHP'li Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ tepkisi! CHP sırtındaki kamburla yürüyemez
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "CHP sırtındaki bu ağır yükle, kamburla yürüyemez" ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün yayınladığı Kılıçdaroğlu ile FETÖ üyelerinin görüşme trafiği notları ile ilgili bir açıklama yaptı.
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle yaptığı telefon trafiği ve gizli toplantı notlarının ifşa olması sonrası bir açıklama yaptı. Ateş, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün yayınladığı notlar sonrası Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "CHP sırtındaki bu ağır yükle, kamburla yürüyemez" dedi.
Ateş'in açıklaması şöyle:
Sayın Kılıçdaroğlu'yla 7 yıl çok yakın çalışan bir danışmanı, içinde yer aldığı görüşmelerin bir kısmının notlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu notlar CHP genel başkanının, CHP'nin önderliğinde kurulan demokratik laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmak için darbe yapmaya kalkan, binlerce vatandaşımızı gazi, 250 vatandaşımızı şehit eden FETÖ terör örgütü lideri ve mensuplarıyla yaptığı toplantı ile telefon konuşmalarının notlarıdır. Yer, zaman, isim verilmektedir:
"KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKAN OLMASI KÜRESEL GÜÇLERİN DESTEĞİ İLE"
'Mustafa Yeşil toplantının sonuna doğru 'Bizden istedikleriniz veya Fetullah Gülen'e söylemek istediğiniz neler?' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Biz dini cemaatleri sivil toplum olarak görüyoruz, sizinle bir sorunumuz yok" dedi. 'Fetullah Gülen, hükümetin dış politikasının yanlış olduğunu, bunu da, Yurtta sulh, cihanda sulh başlığı ile söylesin' dedi. Danışmanlık, akıl hocalığı yapmakla kalmayan Kılıçdaroğlu, bir başka toplantıda da, destek istiyor. Danışmanlarının çoğunluğunun bu terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle gözaltına alınmaları, tutuklanmaları, hüküm giymeleri kadar, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa uzanması da küresel güçlerin desteğiyle sağlandığının belgeleri kamuoyuna yansıdı.
Merkezi İsveç'te bulunan Silk Road Enstitüsü'nün Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından önceki (2009 Aralık) raporu çok çarpıcıdır: 'Deniz Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa seçilir. Kılıçdaroğlu parti politikalarını değiştirir ve bunun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir.' Aynen uygulanan bu senaryo kadar Wikleaks belgeleri de CHP'ne kurulan komployu ortaya koymaktadır. 6'lı ittifakın hazırladığı program, partilerin yetkili organlarının onayına sunulmadan, Türkiye kamuoyuna açıklanmadan Kılıçdaroğlu tarafından yabancı bir ülke büyükelçisinin onayına sunulması kabul edilemez.
"BU MİLLET MANDACILIĞA BOYUN EĞMEZ"
Bu belgeler karşısında susmak, gereğini yapmamak, mandacılığı kabullenmek olur. Mandacılığa bu millet boyun eğmez. CHP, 'sızıntıların' yüklediği bu ağır yükle, kamburla yürüyemez. Muhatapları toplumun içine çıkamaz duruma gelecektir. CHP bir an önce 'sızıntıları' temizleyerek küresel güçlerin maşası terör örgütlerinin gölgesini üzerinden atmalı, ulusumuzun güven ve desteğiyle iktidara gelmenin yollarını aramaya koyulmalıdır.
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