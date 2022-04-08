CHP’li Yılmaz Ateş’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na FETÖ tepkisi! CHP sırtındaki kamburla yürüyemez

"KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKAN OLMASI KÜRESEL GÜÇLERİN DESTEĞİ İLE"

'Mustafa Yeşil toplantının sonuna doğru 'Bizden istedikleriniz veya Fetullah Gülen'e söylemek istediğiniz neler?' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Biz dini cemaatleri sivil toplum olarak görüyoruz, sizinle bir sorunumuz yok" dedi. 'Fetullah Gülen, hükümetin dış politikasının yanlış olduğunu, bunu da, Yurtta sulh, cihanda sulh başlığı ile söylesin' dedi. Danışmanlık, akıl hocalığı yapmakla kalmayan Kılıçdaroğlu, bir başka toplantıda da, destek istiyor. Danışmanlarının çoğunluğunun bu terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle gözaltına alınmaları, tutuklanmaları, hüküm giymeleri kadar, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa uzanması da küresel güçlerin desteğiyle sağlandığının belgeleri kamuoyuna yansıdı.