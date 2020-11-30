30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Akar'dan TSK'ya hakaret eden CHP'li Ali Mahir Başarır'a çok sert tepki: Gereğini yapacağız!

Son dakika: Bakan Akar'dan TSK'ya hakaret eden CHP'li Ali Mahir Başarır'a çok sert tepki: Gereğini yapacağız!

, "'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız" dedi. 'deki gelişmelerle ilgili de konuşan , "Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar." diyerek 'a net mesaj verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar'dan TSK'ya hakaret eden CHP'li Ali Mahir Başarır'a çok sert tepki: Gereğini yapacağız!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıkalamalarından öne çıkanlar:

TSK ALEYHİNDEKİ İFADELER
"TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar.

TÜRK-RUS ASKERİ HEYETLERİNİN TEKNİK GÖRÜŞMELERİ
Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor"

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

TSKya küstah sözler söyleyen CHPli Başarırdan inkar: Türk ordusu satılmıştır demedim TSK'YA KÜSTAH SÖZLER SÖYLEYEN CHP'Lİ BAŞARIR'DAN İNKAR: 'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR' DEMEDİM
TSKya hakaret eden CHPli vekile A Haber canlı yayınında sert tepki: Yunanistanın ABDnin cesaret edemediğini yaptı! TSK'YA HAKARET EDEN CHP'Lİ VEKİLE A HABER CANLI YAYININDA SERT TEPKİ: YUNANİSTAN'IN ABD'NİN CESARET EDEMEDİĞİNİ YAPTI!
CHP’li vekil Ali Mahir Başarır’ın TSK’ya küstah sözleri kime hizmet ediyor? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz’den flaş sözler CHP'Lİ VEKİL ALİ MAHİR BAŞARIR'IN TSK'YA KÜSTAH SÖZLERİ KİME HİZMET EDİYOR? AKŞAM GAZETESİ YAZARI KURTULUŞ TAYİZ'DEN FLAŞ SÖZLER
MSBden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarırın hakaret söylemine videolu gönderme MSB'DEN CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR'IN HAKARET SÖYLEMİNE VİDEOLU GÖNDERME
Son dakika: CHPli Ali Mahir Başarırın skandal sözlerine RTÜKten inceleme SON DAKİKA: CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'IN SKANDAL SÖZLERİNE RTÜK'TEN İNCELEME
Son dakika | AK Partiden CHPli Ali Mahir Başarıra çok sert tepki: Şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor SON DAKİKA | AK PARTİ'DEN CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'A ÇOK SERT TEPKİ: ŞUURSUZ VE ZEHİRLİ BİR DİL KULLANIYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA