Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıkalamalarından öne çıkanlar:

TSK ALEYHİNDEKİ İFADELER

"TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız



DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar.

TÜRK-RUS ASKERİ HEYETLERİNİN TEKNİK GÖRÜŞMELERİ

Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor"

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