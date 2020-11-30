Son dakika: Bakan Akar'dan TSK'ya hakaret eden CHP'li Ali Mahir Başarır'a çok sert tepki: Gereğini yapacağız!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız" dedi. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili de konuşan Bakan Akar, "Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar." diyerek Yunanistan'a net mesaj verdi.
GÜNDEM AA
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TSK ALEYHİNDEKİ İFADELER
TÜRK-RUS ASKERİ HEYETLERİNİN TEKNİK GÖRÜŞMELERİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Akar'ın açıkalamalarından öne çıkanlar:
TSK ALEYHİNDEKİ İFADELER
"TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız
DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar.
TÜRK-RUS ASKERİ HEYETLERİNİN TEKNİK GÖRÜŞMELERİ
Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor"
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