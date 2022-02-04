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Hablemitoğlu suikastının dosyasını kimler rafa kaldırdı? Gökhan Nuri Bozkır nasıl deşifre oldu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Hablemitoğlu suikastının dosyasını kimler rafa kaldırdı? Gökhan Nuri Bozkır nasıl deşifre oldu?

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cinayetin sır ismi olan Bozkır’ın gözaltı süresi uzatıldı. Peki Hablemitoğlu cinayetinin perde arkasında ne var? FETÖ'nün CIA ile bağlantısı nasıl deşifre oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek değerlendirdi.

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Nazif Karaman'ın canlı yayında aktardıkları:

HABLETMİTOĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

"Necip Hablemitoğlu 18 aralık 2002 günü suikasta uğradı. Saldırı Ankara'da 20.45'te meydana geldi. Evine girerken arkasını döndüğün de saldırı gerçekleşti.

Sol gözüne isabet eden 9 mm çapındaki merminin tahribat sonucunda hayatını kaybetti. Türkiye'yi şoke eden cinayet uzun yıllar çözülemedi. Dosyası tozlu raflara kaldırıldı.

İki metreden ateş edildiği ve bir kurşunun kafasına diğeri ise ensesine isabet aldığı tespit edildi. Sol gözüne aldığı kurşunla ölen Hablemitoğlu park yerindeki iki aracın arasına düşerek can verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği noktada 2 tane 9 mm çapında 2 tane boş kovan buldu.

FETÖ DİYEN İLK İSİM OLDU

FETÖ mensubu polisler bu soruşturmayı karartıyor ve gerçeklerin ortaya çıkmasına engel oldular. 1999 yılında katıldığı TV programında Gülen aslında bir terör örgütü lideri olduğunu açıkladı.

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