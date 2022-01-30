Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi uzatıldı

Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

"Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının beyanını alan hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek gözaltı süresini 4 gün uzattı.