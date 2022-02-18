18 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde yeni gelişme! Suikastçı Gökhan Nuri Bozkır'ın ifadesi A Haber'de

Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde yeni gelişme! Suikastçı Gökhan Nuri Bozkır'ın ifadesi A Haber'de

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde yeni gelişme! Suikastçı Gökhan Nuri Bozkır’ın ifadesi A Haber’de

Son dakika haberine göre Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Eski Özel Kuvvetçi Gökhan Nuri Bozkır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında detaylarını anlattı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Doç.Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski özel kuvvetçi Gökhan Nuri Bozkır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

ÜST DÜZEY BİR İSİM HEDEFİN HABLEMİTOĞLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bozkır, 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak, "Bir görev olduğunu, hedefin Hablemitoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.

Bu kişinin, kendisinden Portakal Çiçeği Sokağı'nda keşif yapmasını ve bir başka üst rütbede bir isim ile gerekli koordinasyonu sağlamasını istediğini" belirtti.

BÖLGEDE HURDACI KILIĞINDA KEŞİF YAPTIM, RAPOR HAZIRLADIM

Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu bölgede hurdacı kılığında keşif çalışması yaptığını belirten Bozkır, "Üzerime eski kıyafetler giydim. Bir hurdacıya giderek hurda taşıyıcı bir araç aldım. Arızalı bir şofbeni aracın içine koydum. Daha sonra Portakal Çiçeği Sokağı'na gittim. Gündüz vaktiydi. Yavaşça çıkıp çevreyi rahat kontrol edebilmek için Mesnevi Sokak'tan Portakal Çiçeği Sokağı'na doğru yokuş yukarı çıktım. Tespitleri not alıp rapor haline getirdim. Raporu da emri veren kişiye teslim ettim" dedi.

Bozkır, "Suikastı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak tetikçiyi olay yerine götürdüğünü ve cinayet sonrasında da arabayla alıp evine bıraktığını" iddia etti.

Bozkır, keşif görevi kapsamında Portakal Çiçeği Sokağı'nın yaya ve araç trafiği, kameralar ve güvenlik noktalarını belirlemeye çalıştığını ifade ederek, daha sonra eve giderek tespit ettiği hususları rapor haline getirdiğini ve bu raporu da kendisine emri veren isme sunduğunu söyledi.

İsmin hazırladığı raporu koordinasyon için temasa geçmesini söylediği diğer isme götürmesi emrini verdiğini anlatan Bozkır, raporu daha sonra bu kişiye teslim ettiğini söyledi.

TETİKÇİYİ SÖYLEDİĞİ YERDEN BU ARABAYLA ALDIM

Bozkır, suikast günü mesai sonrasında cep telefonunu kapattığını ve evde bıraktığını kaydederek, daha önce satın aldığı bir telefona kendisine verilen operasyonel hattı taktığını söyledi. Bir süre sonra, tetikçi olduğunu iddia ettiği kişinin bu hattan kendisini aradığını söyleyen Bozkır, "Bana kendisini evinin bulunduğu yerden almamı söyledi. Mesai bitmeden önce bir arkadaştan arabasını almıştım. Tetikçiyi söylediği yerden bu arabayla aldım. Evin yakınındaki boş arazide indirdim. 'Beni Portakal Çiçeği sokaktan alırsın' dedi. Sokağa çıkan ara sokaklardan birinde beklemeye başladım. 5-10 dakika sonra silah sesi duydum. Sokağa girerek tetikçiyi aldım ve evine bıraktım" ifadesini kullandı.

SİLAHIN MOGAN GÖLÜ'NE ATILDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Gökhan Nuri Bozkır, daha sonra telefonu imha ettiğini belirterek, olayda kullanılan silahın Mogan Gölü'ne atıldığına ilişkin daha önce çizdiği kroki için de "İnandırıcı olması için çizdim. Ancak bu kroki gerçek değildi" diye konuştu. Bozkır, "Silahın nerde olduğunu bilmiyorum. Bu olay yanlıştı. Bildiklerimi anlattım. Pişmanım" dedi.

Hablemitoğlu cinayetinde yeni gelişme! HABLEMİTOĞLU CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME!

Hablemitoğlu şüphelileri tutuklandı! HABLEMİTOĞLU ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI!
Altın madenleri için mi öldürüldü? FETÖ... ALTIN MADENLERİ İÇİN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ? FETÖ...
Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ’nün dergisinde HABLEMİTOĞLU SUİKASTININ ŞİFRELERİ FETÖ'NÜN DERGİSİNDE
Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTINDA YENİ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA