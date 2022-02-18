Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde yeni gelişme! Suikastçı Gökhan Nuri Bozkır’ın ifadesi A Haber’de

ÜST DÜZEY BİR İSİM HEDEFİN HABLEMİTOĞLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bozkır, 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak, "Bir görev olduğunu, hedefin Hablemitoğlu olduğunu" söylediğini kaydetti.

Bu kişinin, kendisinden Portakal Çiçeği Sokağı'nda keşif yapmasını ve bir başka üst rütbede bir isim ile gerekli koordinasyonu sağlamasını istediğini" belirtti.