Thodex vurgununda dikkat çeken ayrıntı: Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış! İfadeleri ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Thodex vurgununda kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda değil. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini söyledi. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yarısını belki de tamamını vereceğini söyledi.