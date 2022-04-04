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Haberler Galeri Thodex vurgununda dikkat çeken ayrıntı: Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış! İfadeleri ortaya çıktı

Thodex vurgununda dikkat çeken ayrıntı: Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış! İfadeleri ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Thodex vurgununda kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin firari kurucusu Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda değil. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini söyledi. Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yarısını belki de tamamını vereceğini söyledi.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 09:02
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Thodex vurgununda dikkat çeken ayrıntı: Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış! İfadeleri ortaya çıktı

THODEX kripto para dolandırıcılığına ait tamamlanan soruşturmada kritik şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şirketin kurucusu firari Fatih Faruk Özer'in kardeşi Serap Özer, ağabeyinin kendisine, "İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım" dediğini aktardı.

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Thodex vurgununda dikkat çeken ayrıntı: Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış! İfadeleri ortaya çıktı

KORUMASI VE ŞOFÖRÜNÜ DE DOLANDIRMIŞ!

Faruk Fatih Özer'in ağabeyi şüpheli Güven Özer ise kardeşinin şirketin yüzde 50'sini, belki de tamamını devredeceğini söylediğini anlattı. Faruk Fatih Özer'in koruması ile şoförü Mehmet Ç.'nin bile Özer tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

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Thodex vurgununda dikkat çeken ayrıntı: Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış! İfadeleri ortaya çıktı

Özer'in korumasına, "Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın" dediği belirlendi. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden koruma Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.

Öte yandan ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para vurguna ilişkin hazırlanan iddianamede örgüt şeması da çizildi.

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Thodex vurgununda dikkat çeken ayrıntı: Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış! İfadeleri ortaya çıktı

HEPSİNE GÖREV VERMİŞ

Şüphelilerin örgüt içerisindeki konumlarını tek tek belirleyen savcılık, firari Faruk Fatih Özer için Thodex isimli firma adı altında dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla çıkar amaçlı suç örgütünü kurduğunu belirtti. Özer'in bu örgütün lideri ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye konumunda olan kişileri belirleyerek örgütün amacı doğrultusunda bu kişilere görev verdiği ve aralarında iş bölümü yaptığını vurguladı.

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Thodex vurgununda dikkat çeken ayrıntı: Faruk Fatih Özer en yakınlarını da dolandırmış! İfadeleri ortaya çıktı

AKLA GELECEK HER TÜRLÜ USÜLSÜZLÜĞÜ YAPMIŞ

Dahası vermiş olduğu talimatlara örgüt yönetici ve üyelerinin sürekli müşteri kazanmak ve mevcut müşterileri sistemde tutmak adına mevcut müşterilerden arkadaşlarını davet etmeleri karşılığında tüm işlemler üzerinden komisyon ve kazanç sağlayacakları şeklinde vaatte bulunduğu belirlendi. Daha fazla müşteri kazanmak amacıyla hileli hareketlerde bulunduğunu kaydetti.