Son dakika: Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek
Son dakika haberine göre Almanya Şansölyesi Scholz, bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk kez ziyaret edecek olan Scholz, Külliye'de Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Ziyarette, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler de ele alınacak
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN İLK ZİYARET
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK
Scholz'un ziyareti, baş döndüren bir diplomasi trafiği sırasında gerçekleşiyor. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından her iki ülke lideri ile de temas halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson başta olmak üzere pek çok ülkenin lideri ile telefonda görüştü. Dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul eden Erdoğan, geçen hafta içinde de İsrail ile normalleşme adımlarının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ağırlamıştı.
Rusya Ukrayna savaşı sürerken iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti. Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar benzer açıklamalar yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erzurum ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Erzurum ve Elazığ'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...
- Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Duyurular...
- Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Diyarbakır ve Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Bingöl Valiliği...
- Batman ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Batman'da okullar tatil olacak mı? Batman Valiliği açıklama...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları...
- 👩⚕️14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI 2022: Tıp Bayramı resimli, uzun, kısa ve anlamlı kutlama mesajları! Yeni farklı sözler...
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik başvuruları hangi illerde olacak? 3.000 bekçi alımı...
- 📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...
- 🏵 14 Mart kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar var mı, yok mu? 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Diyarbakır, Gaziantep, Malatya...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Yarın İstanbul'da okullar var mı? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamaları...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği açıklamaları...