Son dakika: Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

İŞTE MASADAKİ KONULAR

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK

Scholz'un ziyareti, baş döndüren bir diplomasi trafiği sırasında gerçekleşiyor. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından her iki ülke lideri ile de temas halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson başta olmak üzere pek çok ülkenin lideri ile telefonda görüştü. Dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul eden Erdoğan, geçen hafta içinde de İsrail ile normalleşme adımlarının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ağırlamıştı.