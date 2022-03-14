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Son dakika: Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

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Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Son dakika: Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Son dakika haberine göre Almanya Şansölyesi Scholz, bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk kez ziyaret edecek olan Scholz, Külliye'de Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.  Ziyarette, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler de ele alınacak

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

İŞTE MASADAKİ KONULAR
İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK
Scholz'un ziyareti, baş döndüren bir diplomasi trafiği sırasında gerçekleşiyor. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından her iki ülke lideri ile de temas halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson başta olmak üzere pek çok ülkenin lideri ile telefonda görüştü. Dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul eden Erdoğan, geçen hafta içinde de İsrail ile normalleşme adımlarının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ağırlamıştı.

Rusya Ukrayna savaşı sürerken iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti. Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar benzer açıklamalar yapmıştı.


Kritik görüşme tamamlandı KRİTİK GÖRÜŞME TAMAMLANDI
Guterres’ten Başkan Erdoğan’a teşekkür GUTERRES'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
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