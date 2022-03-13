13 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika haberi..Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA