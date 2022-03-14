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İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 günlük açıklama | Hangi illerde kar bekleniyor?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 5 günlük açıklama | Hangi illerde kar bekleniyor?

"İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?" sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde 1 haftadır devam eden kar yağışı hakkında açıklama geldi. Meteoroloji yeni haftanın verilerini ve 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. İşte yeni haftada kar yağışı beklenen iller.

İstanbul'daki kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde de etkisini gösterdi. Hafta boyunca devam eden kar yağışının yeni haftada da etkili olup olmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş başta İstanbul olmak üzere kar yağışının devam edip etmeyeceğini sorguladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahminiyle cevap verdi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu karşılığında açıklama yaptı.

Yurt genelinde önemli uyarılarda bulunan Meteoroloji, kar yağacak illeri açıkladı.

Doğu ve Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'daki birçok ilde kar yağması bekleniyor. Hafta boyunca etkili olacak olan kar yağışı İstanbul'a Pazartesi gününden sonra uğramayacak.

Bu hafta içi İstanbul'a kar yağmayacak. Kar İstanbul'a yeniden cumartesi günü dönecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kar yağışı beklenen iller Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hava nasıl olacak?

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz Bölgesinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kar yağışı ne kadar sürecek? KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

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