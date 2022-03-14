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Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı

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Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Van’da terör operasyonu: 14 gözaltı

Van'da, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette 14 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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