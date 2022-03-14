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Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz ile yapılan ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları

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Giriş: 14.03.2022 19:54
Son dakika haberine göre Almanya Şansölyesi Scholz, bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmak üzere geldi. Göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk kez ziyaret eden Scholz, Külliye'de Başkan Erdoğan tarafından resmi törenle karşıladı. Yapılan ikili görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ile Scholz ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Antalya'daki Diplomasi Forumu'nun şu ana kadar kaydedilmiş en önemli başarı olarak tanımladı. Almanya Başbakanı Scholz ise görüşmenin çok yararlı geçtiğini ifade ederken "Türkiye ile AB iş birliği içindeler. Gelecek için planlarımız var. Üst düzey diyalog formatlarını yürürlüğe sokacağız." dedi. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan’dan Almanya Başbakanı Scholz ile yapılan ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları
Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz ile yapılan ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları
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