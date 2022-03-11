Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten tarihi üçlü zirve açıklaması: Türkiye’yi takdirle karşılıyorum

NATO NEDEN SAVAŞIN PARÇASI OLMAYACAK

Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar yapıldığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı bitirmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri, mali ve insani yardımları sürdürdüklerini belirtti. Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda bu savaşın genişlemesine değil, bitirilmesine yardım etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle bu savaşın daha kötüye gitmemesine, Ukrayna'nın sınırlarının ötesine geçmemesine odaklanıyoruz. Çünkü bu daha fazla acı, daha fazla sivil kaybı, daha çok ölüm ve yıkım anlamına gelecektir. Bu nedenle NATO askerlerini sahaya, uçaklarını hava sahasına göndermiyoruz. Ukrayna'daki hayal kırıklığını anlıyorum. Ancak aynı zamanda Ukrayna sınırlarının ötesine geçecek bir tırmanmanın daha fazla acı, daha fazla ölüme yol açacağını düşünüyorum. Bu nedenle savaşa doğrudan müdahil olmayacağız."

UÇUŞA YASAK BÖLGE NEDEN OLMAZ?

Stoltenberg, Ukrayna'da neden uçuşa yasak bölge ilan etmediklerini açıklarken daha önce Bosna Hersek'te ve Libya'da uçuşa yasak bölge ilan edildiğini ancak Ukrayna'da durumun farklı olduğunu ifade etti. Stoltenberg sözlerini şöyle bitirdi:

"Bir uçuşa yasak bölge uygulaması yapmak sadece bunu ilan etmek değildir. Bu, uçuşa yasak bölgeyi uygulamak için askeri güç kullanmaktır. Bu durumda (Ukrayna'da) NATO'nun Rus hava savunma sistemlerine karşı büyük hava saldırıları düzenlemesi anlamına gelecektir. Üstelik sadece Ukrayna'da değil. Belarus ve Rusya içinde de bu durum geçerli. Ayrıca bu Rus uçaklarıyla doğrudan karşı karşıya gelme anlamı taşımaktadır. Bu da büyük ihtimalle NATO ile Rusya arasında tam kapsamlı bir savaş anlamına gelecektir. Bunun sonucu da sivil kayıpları, şu anda Ukrayna'da gördüğümüzden çok daha büyük yıkım olacaktır."