Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten tarihi üçlü zirve açıklaması: Türkiye'yi takdirle karşılıyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ile ilgili konuştu. Stoltenberg, "Türkiye'yi barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" dedi. Stoltenberg Antalya diplomasi forumuna övgüde bulunarak, "Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.
Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, önemli açıklamalarda bulundu.
"Türkiye, çok değerli bir müttefik. Türkiye NATO'nun toplu savunmasına çok farklı şekillerde katkı sağlamaktadır." diyen Stoltenberg, Türkiye'nin aynı zamanda terörle mücadelede kilit rol oynadığını, Suriye ve Irak ile sınırı bulunduğunu, stratejik bir konumda yer aldığını belirtti.
Stoltenberg, Türkiye'nin Kosova ve Irak'takiler gibi NATO misyonlarına çok önemli katkılar yaptığını, başka birçok bölgeye uçaklar ve gemiler göndererek, NATO misyonlarına katıldığını hatırlatarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da arayarak Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70. yılı dolayısıyla tebriklerini ilettiğini bildirdi.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇABALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haksız ve gerekçesiz bir savaş olarak nitelendiren Stoltenberg, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir gaddarlık sergilendiğini vurguladı.
Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı sonlandırması ve kuvvetlerini çekmesi, diplomatik çabalara girişmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın dün Antalya Diplomatik Forumu kapsamında bir araya gelmesine atıfta bulunan Stoltenberg, "Türkiye'yi de barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum." diye konuştu.
SAVUNMA BÜTÇELERİNİ ARTIRMALI
Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı" diye konuştu.
NATO'nun Rusya'ya karşı birliktelik sergilediğini, birçok NATO ülkesinin Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteklerinin de devam edeceğini aktardı.
Stoltenberg, NATO müttefiklerinin 2014'ten bu yana Ukrayna ordusunu eğittiğini, son dönemde bunun hızlandırıldığını bildirdi.
NATO'nun aynı zamanda kendi müttefiklerini koruma ve savunma gibi ana bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Stoltenberg, 30 üyeli, 1 milyon nüfuslu ittifakın doğusundaki varlığını güçlendirdiklerini hatırlattı.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
Stoltenberg son olarak Antalya diplomasi forumuna övgüde bulunarak, "Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı ve Donbas'a girmesi sonrasında NATO'nun Doğu Avrupa'da varlığını artırmaya başladığını hatırlatan Stoltenberg, "Ukrayna'yı işgalden sonra NATO bu bölgede karada, havada ve denizde askeri varlığını ciddi şekilde artırarak daha da güçlendirdi." diye konuştu.
Stoltenberg, Doğu Avrupa'ya daha fazla asker ve uçak gönderdiklerini ifade ederek "Aynı zamanda NATO'da Arktik bölgesinden Akdeniz'e kadar daha uzun vadeli konumlanmanın sonuçları hakkında değerlendirme başlatıyoruz." dedi.
NATO NEDEN SAVAŞIN PARÇASI OLMAYACAK
Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar yapıldığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı bitirmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri, mali ve insani yardımları sürdürdüklerini belirtti. Stoltenberg, şöyle devam etti:
"Aynı zamanda bu savaşın genişlemesine değil, bitirilmesine yardım etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle bu savaşın daha kötüye gitmemesine, Ukrayna'nın sınırlarının ötesine geçmemesine odaklanıyoruz. Çünkü bu daha fazla acı, daha fazla sivil kaybı, daha çok ölüm ve yıkım anlamına gelecektir. Bu nedenle NATO askerlerini sahaya, uçaklarını hava sahasına göndermiyoruz. Ukrayna'daki hayal kırıklığını anlıyorum. Ancak aynı zamanda Ukrayna sınırlarının ötesine geçecek bir tırmanmanın daha fazla acı, daha fazla ölüme yol açacağını düşünüyorum. Bu nedenle savaşa doğrudan müdahil olmayacağız."
UÇUŞA YASAK BÖLGE NEDEN OLMAZ?
Stoltenberg, Ukrayna'da neden uçuşa yasak bölge ilan etmediklerini açıklarken daha önce Bosna Hersek'te ve Libya'da uçuşa yasak bölge ilan edildiğini ancak Ukrayna'da durumun farklı olduğunu ifade etti. Stoltenberg sözlerini şöyle bitirdi:
"Bir uçuşa yasak bölge uygulaması yapmak sadece bunu ilan etmek değildir. Bu, uçuşa yasak bölgeyi uygulamak için askeri güç kullanmaktır. Bu durumda (Ukrayna'da) NATO'nun Rus hava savunma sistemlerine karşı büyük hava saldırıları düzenlemesi anlamına gelecektir. Üstelik sadece Ukrayna'da değil. Belarus ve Rusya içinde de bu durum geçerli. Ayrıca bu Rus uçaklarıyla doğrudan karşı karşıya gelme anlamı taşımaktadır. Bu da büyük ihtimalle NATO ile Rusya arasında tam kapsamlı bir savaş anlamına gelecektir. Bunun sonucu da sivil kayıpları, şu anda Ukrayna'da gördüğümüzden çok daha büyük yıkım olacaktır."
BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE STOLTENBERG GÖRÜŞTÜ
Antalya'da saat 14.30'da resmi açılışı yapılacak Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüştü. Dün gece uçakla Antalya'ya gelen Stoltenberg, bu sabah forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'nde Bakan Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, Stoltenberg'e toplantıların yapılacağı salonları gezdirdi. Stoltenberg ile Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme yapacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 🏠 Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2022 1. taksit emlak vergisinden kimler muaf olacak? Bu şartlara dikkat!
- MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 📝2022 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM takvimi!
- 11 Mart doğalgaz yardımı yattı mı? 2022 doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?
- Pazartesi günü okullar tatil mi? 🏫 14 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kar tatili olan iller güncel liste!
- Galatasaray ⚽ Barcelona rövanş maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Seçil Gür'ün şarkıları 🎼nelerdir?
- Dolar kuru son dakika: 11 Mart dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? 2022 dolar yorumları
- Son durum: İstanbul otobüsler çalışıyor mu, seferler iptal mi? 📣 11 Mart Cuma İstanbul'da giriş çıkış yasağı var mı?
- Son dakika: İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? 12-13 Mart hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu!
- Galatasaray Barcelona maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS Barcelona maç biletleri ne kadar olacak?
- Galatasaray - Barcelona rövanş maçı ne zaman? Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Açık Lise telafi sınavları ne zaman 2022?