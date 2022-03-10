Antalya'da tarihi üçlü zirve! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ilk kez bir araya geldi
Savaş başladıktan sonra Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez bugün Antalya’da, Türkiye’nin çağrısı üzerine masaya oturdu. Saat 11.25'te başlayan toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşti. Dünyanın yakından takip ettiği zirvenin ardından ilk açıklama Rusya'dan geldi. Lavrov, "Soğuk bir barış, soğuk bir savaştan daha iyidir" ifadelerini kullandı. Zirve sonrası basın toplantısı düzenleyen Kuleba, "Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Amacımız çözüm sağlayabilmek. Ben yine bu formatta görüşme için hazır olacağım, eğer bir ilerleme kaydedebilirsek." dedi. Peki nükleer savaş olacak mı? Putin ile Zelenskiy görüşecek mi? Rusya'nın petrol hamlesi ne olacak? İşte haberin detayları...
Antalya'daki tarihi zirvenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrı ayrı basın açıklaması düzenledi.
Kuleba'nın açıklamalarından satır başları:
Ben buraya iyi bir amaçla geldim. Ancak maalesef Lavrov öyle bir pozisyonda değildi. 24 saatlik ateşkesi de gündeme getirdik, en acil insani durumları gidermek için. Bunda da mesafe katedemedik. Rusya'da bu kararı verecek başka kişiler var. Bu formatta yine görüşmeler yapabiliriz, çözüm olası ise...
"ÇAVUŞOĞLU İKİ TARAFI DA KONUŞTURMAYA ÇALIŞTI"
Çavuşoğlu gerçekten önemli bir arabulucukta bulundu. İki tarafı da konuşturmaya çalıştı. Ben buraya kendi vazifelerim ile geldim. Benim amacım insani koridor oluşturmaktı. Mariopol en zorda kalan bölgemiz. 24 saatlik bir ateşkes için çaba gösterdik. Birinci soruya gelince, Lavrov'un Rusya'da yetkili kişilerle insani koridor için çözüm bulabileceğini umuyorum. İlaçlara ihtiyaçları olduğunu düşünerek bir adım atacaklarını düşünüyorum. Koridor çok önemli. Biz savaşı durduramayız. Ukrayna bu saldırıyı yapmadı. Biz sadece savunuyoruz.
Lavrov'un açıklamalarından satır başları:
Bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Beyaz Rusya topraklarında geliştirdiğimiz seviyeyi devam ettirmek istiyoruz. Toplantıda şunu gördük, başka alternatifimiz yok, bu yola devam edeceğiz. Türk dostlarımızın insiyatifi ile insani konuları konuştuk. Sivilleri hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onlar rehin olarak kaldılar, onları kullanıyorlar.
İnsani koridor açılması önerimizi yeniden tekrarladık. Müzakerenin yerini hiçbir şey tutmaz. Kısaca bugün bunları görüştük. Sorularınıza hazırız.
SORU-CEVAP
Savaşın maliyetleri hesapladığınız gibi mi? Ukrayna toprakları dışında Batı'dan gelen silahlar için müdahale edecek öisiniz? Polonya'daki patriotlar -
Bizim özel askeri operasyonumuzun gelişimi konusunda Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız cevap verebilir. Plana göre devam ediyor. Ukrayna'ya getirilen silahları görüyoruruz. Batılılar tehlikeli hareket ediyorlar. Binlerce roket atar getiriyorlar. Omuz üzerinde taşınan roket atarlar var. Bunlar teröristler tarafından kullanılabilen silahlardır. Başka ülkelerle savaşmayı planlamıyoruz. Ukrayna'ya da savaş açmadık. Böyle bir güvenlik sorunu oldu. Biz çağrı yaptık, bizi dinlemediler. Donetsk ve Luhanks'a yapılan saldırılar aslında her zaman planlanmış, bunu anladık. Bizi çok üzen bazı olaylar da oluyor. Pentagon kendi paraları ile Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar kurdu.
Ukrayna'da yasak faaliyetler yürütüldüğüne dair rivayetler gerçeklere dayanıyor. Resmi ağızdan yalanlıyorlar. Buna şaşırmadık. BM'de de haberleri olmadığını söylediler. Buna şaşmıyoruz. Çalışmalarını gizli yapıyorlar. Rusya Federasyonu çevresinde, Çin çevresinde de devam ediyorlar. Biyolojik silahlar yasaktır.
Rusya'ya yaptırımlar:
Ekonomi konusunda biz başaracağız. Biz bu krizden güçlenerek çıkacağız. Batılılar değerlerden bahsederken bunun gerçek olmadığını bileceğiz. Özel mülkiyet hakkının, iki parmak oynatılarak ortadan kaldırılacağını gördük. Kaba bir şekilde bu ihlal ediliyor. Biz bununla kesinlikle baş edeceğiz. Bundan sonra Batı'ya bağlı olmadan hayatımıza devam edeceğiz.
ZELENSKİY- PUTİN GÖRÜŞECEK Mİ?
Zelenskiy bizi anlamaya başladı. Bunu olumlu görüyoruz. Putin buna hazır. Bunu hep söyledik. Ama görüşme görüşmek için organize edilmemeli.
Soru: Rus barış güçleri her girdiği yerde terör eylemi oluyor! Şu anda bir tatar kadını rehin aldılar. Bunlar deliller.
Sürekli yalan haberler üretiliyor. Güya bir rehin alma olmuş. Ben biliyorum ki, Kiev yönetimi bu yöntemleri kullanıyor. Meclis üyesi kaybolmuş, neredeymiş bilmiyorlarmış. Bazen öldürülmüş dediler. Sonra kendileri cezalandırmışlar, öyle dediler. bu hikayeler ile uğraşırsak çok değişik şeyler görebiliriz. Kamuoyunun dikkati çekilmeye çalışılıyor. Türkiye'de de Rusya karşıtı bir politika yaratmak istiyorlar. Adı ve soyadını söyleyin, ben araştıracağım.
ABD BİYOLOJİK SİLAH SORUSU
Pentagon'un Ukrayna'da onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğuna dair iddialar bizi endişeye düşürüyor. Sorular yönelttik, cevap istiyoruz.
Soru: Tüm ülkelerin Rusya'ya yaptırıma katılması teklifinde bulundular. Siz ne düşünüyorsunuz?
Türkiye'den, Mısır'dan hatta Çin'den tek taraflı yaptırımlara katılmalarını istiyorlar. ABD bu saygısızlığı nasıl yapabiliyor, bunu görüyoruz.
Rusya için fiziki tehdit oluşmasını biz istemiyoruz. Putin operasyona neden izin verdiğini söyledi. Biz istiyoruz ki Ukrayna dost bir ülke olsun. Burada Nazi devleti tehdidi olmasın. Rus dili yasaklanmasın. Son 8 yıl boyunca başvurular yaptık, Ukrayna hükümetinin akılcı davranmasını istedik. Kapalı bir duvar ile karşılaştık. Sadece Ukrayna dili kullanılacak denildi. Tüm dil eğitimleri kesildi. Macaristan, Bulgaristan ve Romanya da bu durumdan memnun olmadığını söyledi. Ama AB dillerini serbest bıraktılar. Sadece Rus dili yasaklanmış kaldı. Batı, Ukrayna, Rusya'ya karşı çalışsın istiyor. NATO özel bir durum oluşturdu. Yugoslavya'da da bombalama yaptılar. Arnavutluk yapabiliyor, Kırım neden yapamıyor? Onlara izin verdiler, teşvik ettiler. Büyük Britanya gibi zengin bir ülke neden böyle bir amaç peşine gitti, böyle davrandı. Rus ve Ruslara ait olan her şeye karşı agresifler. Bizim hareketlerimize Batılıların verdiği tepki gerçekten sert oluyor. Ölesiye bir mücadele veriyoruz. Rusya, dünyanın politik haritasında saygı ile kalmak istiyor.
Kuleba açıklamada bulundu, ateşkes konusunda gelişme olmadığını söylediler. Ne diyeceksiniz?
En başta söyledim. Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın başlattığı görüşmeleri devam ettireceğimizi söyledim. Biz yapılması gerekeni açıkladık. Ukrayna'nın nötr olmasının sağlanması ve silahsızlanması gerek. Biz burada paralel bir görüşme yolu oluşturmayacağız. Somut çalışmayı gösteriş ile değiştirmeye çalışıyorlar. Yeni formatlar oluşturarak haberlerde yayınlamaya çalışıyorlar. Çalışma simülasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ateşkes konusunda anlaşamadık dedi Sayın Kuleba. Biz nasıl gitmesi gerektiğini Ukrayna tarafına açıkladık. Ukrayna tarafının istediği gibi olsun şeklinde olamazdı. Biz iyi niyetimizi gösterdik ama bir şey yapılmadı şeklinde etki göstermek istiyorlar. Gerçek çalışmanın yerine bunu yapmak istiyorlar.
Rusya'nın petrol sevkiyatının yasaklanmasına Rusya'nın tepkisi ne olacak?
Şirketlerimize karşı yapılan yaptırımları çözümleyeceğiz. Asla bir daha Batı bağımlısı olmayacağız. Öyle bir tedbir alacağız ki, bir daha benzer duruma asla düşmeyeceğiz. Ekonomimize halel getirecek adımları atamayacak hale getireceğiz.
Biz petrol ve gaz konusunu Batılıların vicdanına bırakıyoruz. Biz bunu asla silah olarak kullanmadık. Petrol ve gazı almazlar ise ısrarla alın demeyeceğiz. İkame edebiliyorlar ise buyursunlar istediklerini kullansınlar. Piyasa onların.
Ukrayna'ya yardım yapan ülkeler ile ilgili kırmızı çizginiz nedir?
Çok büyük tehdit oluşturuyorlar. Kendileri için de bu tehditi oluşturuyorlar. Ukrayna hükümetinin binlerce silahı rastgele belgesiz şekilde insanlara dağıtmasını seyrediyorlar.
Bir Nükleer Savaş olabilir mi?
Böyle bir şeye inanmak istemiyorum. Böyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Batı ve NATO bunu sık sık gündeme getiriyor. Onlar sürekli gündeme getiriyorlar, biz bundan memnun değiliz. Sürekli bunu yapmaları biz üzüyor.
Ateşkes ne zaman olur?
Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi.
ÜÇLÜ ZİRVE 1.5 SAAT SÜRDÜ
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi, 1.5 saat sürdü. Saat 11.20'de başlayan zirve, saat 12.50'de sona erdi.
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.
Tüm dünyanın gözünün Antalya'da olduğu üçlü zirve Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı Regnum Carya Hotel'de gerçekleşti. Üçlü barış zirvesi için iki ülke bakanı ve heyetleri dün gece Antalya'ya geldi.
Önce Rus heyet, bir saat sonra da Ukraynalı heyetin havalimanına inmesinin ardından Rus heyet, toplantının yapılacağı otelde konakladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi. Rus Bakan Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, üçlü görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.
ZİRVE ÖNCESİ İKİLİ GÖRÜŞMELER
Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana iki ülke arasında en üst düzeydeki temas olarak adlandırılan Rusya- Türkiye- Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
AYRI OTELLERDE KONAKLADILAR
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kurdu. Rus ve Ukrayna heyetleri toplantı dışında karşılaşmayacak ve ayrı otellerde konakladı.
334 GAZETECİ İZLEDİ
Zirveyi takip etmek için akredite olan yerli ve yabancı 334 gazeteci, otelin arka tarafındaki ayrı bir giriş noktasından saat 08.00 itibarıyla içeriye alınmaya başladı. Yoğun ilgi nedeniyle gazeteciler uzun sıra oluşturdu. Güvenlik taramalarının ardından bakanların basın açıklamalarını yapması beklenen G-20 Liderler Zirvesi'nin de yapıldığı salonun bulunduğu alandaki basın odasına alındı.
Zirveyi takip eden gazetecilerin ülkeleri arasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor. Üçlü görüşmenin ve basın toplantılarının yapılacağı salonda, sabah erken saatlerden itibaren bomba imha ekipleri arama yaptı, eğitimli polis köpeklerine de salonun çevresinde güvenlik taraması yaptırıldı. Gazeteciler salona 6'şarlı gruplar halinde alındı. Zirveyi takip eden 150'si yabancı 334 gazeteci, görüşmelerdeki gelişmeleri dakika dakika medya kuruluşlarına aktarıyor.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK
Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak.
Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak. Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.
ZELENSKİ: UMARIM OLUMLU ADIM ATILIR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Antalya toplantısına ilişkin açıklama yaparak, "Ukrayna olarak biz Rusya ile problemleri her zaman görüşmeler yoluyla çözmekten yana olduğumuzu dile getirdik. Defalarca (Rusya lideri) Putin ile göz göze görüşmeyi önerdim. Umarım Antalya görüşmeleri barışın sağlanması yönünde kayda değer adımın atılacağı yer olur" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Lideri Zelenski'nin parlamentodaki Halkın Hizmetkârı Partisi ise Ukrayna'nın Rusya'nın talepleri doğrultusunda NATO'ya üye olmaktan vazgeçmesi durumunda kendisine güvenlik garantileri verecek yeni çatı bulmak zorunda olduğunu gündeme getirerek, "Ukrayna'yı Rusya'ya karşı koruyacak, bize güvenlik garantileri verecek üçüncü taraflara ihtiyacımız var. Bu garantörler Türkiye ve ABD olabilir" teklifini sundu.
MOSKOVA'DAN YUMUŞAMA MI?
Türkiye'nin arabuluculuk girişimiyle Antalya'da masaya oturacak iki ülkeden kritik görüşmeyle ilgili açıklamalar geldi. Kuleba,"Bizim görüşme masasına koyacağımız bir numaralı konu savaşın durdurulması. Rus tarafından talebimiz hemen ateşkes ilanı ve Rus kuvvetlerinin koşulsuz şartsız Ukrayna'dan çıkması. Rus tarafından Lavrov'un ne söyleyeceğini dikkatle dinleyeceğiz. Ancak oraya teslim olmak için gitmediğimizi bilmeliler. Bizimle ultimatomlar diliyle konuşmaya başlarsa biz de cevabını veririz" dedi.
YÖNETİMİ DEVİRME NİYETİMİZ YOK
Ukrayna konusundaki açıklamalarında yumuşama tonları hissedilen Rus Sözcü Mariya Zaharova da "Rusya'nın askeri harekâtı planlandığı şekilde devam ediyor. Ukrayna yönetimini devirmek, Ukrayna devletini ortadan kaldırmak veya bu ülkeyi ilhak etmek gibi bir niyetimiz yok. Rusya'nın temel amacı Ukrayna'nın geleceğini kendisinin belirlemesidir" dedi.
NE OLMUŞTU?
ABD ile NATO'dan güvenlik garantileri alamadığını gerekçe gösteren Rusya, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve "soykırım suçu işlediğini" iddia etmiş, ardından 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına kapsamlı askeri saldırılar başlatmıştı.
Devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 milyon vatandaşın komşu ülkelere göç ettiği Ukrayna'da sivillerin kaçışı sürüyor.
Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması amacıyla taraflar Belarus'ta 3 tur müzakere yapmış ancak anlaşmazlıklar devam etmişti.
Son görüşmede sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı alınmıştı.
Türkiye, gerek savaşın öncesinde gerek saldırıların başlamasının ardından taraflar arasında diyalog yoluyla çözüme varılması için arabuluculuk önerilerinde bulunmuştu.
Bu girişimler kapsamında iki ülke, dışişleri bakanlarının Türkiye'nin arabuluculuğunda Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmesini kabul etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakkari'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Hakkari, Şırnak ve Kars'ta kar tatili var mı? Son açıklamalar...
- Rize'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta kar tatili var mı?
- Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart Ağrı, Muş, Bitlis, Elazığ, Erzurum'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları
- 📣 Kar tatili olan iller peş peşe açıklandı: 10-11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? SON DAKİKA HABERLER
- Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?
- Özel sektör tatil mi? 10 Mart Perşembe günü özel sektör kar tatili yapacak mı? İstanbul Valiliği son duyurular!
- Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- AVM'ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM' kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!
- Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!
- İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!
- İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?
- 📺 Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ne zaman, saat kaçta?