Antalya’da tarihi üçlü zirve! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ilk kez bir araya geldi

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrı ayrı basın açıklaması düzenledi.

Kuleba'nın açıklamalarından satır başları:

Ben buraya iyi bir amaçla geldim. Ancak maalesef Lavrov öyle bir pozisyonda değildi. 24 saatlik ateşkesi de gündeme getirdik, en acil insani durumları gidermek için. Bunda da mesafe katedemedik. Rusya'da bu kararı verecek başka kişiler var. Bu formatta yine görüşmeler yapabiliriz, çözüm olası ise...

"ÇAVUŞOĞLU İKİ TARAFI DA KONUŞTURMAYA ÇALIŞTI"

Çavuşoğlu gerçekten önemli bir arabulucukta bulundu. İki tarafı da konuşturmaya çalıştı. Ben buraya kendi vazifelerim ile geldim. Benim amacım insani koridor oluşturmaktı. Mariopol en zorda kalan bölgemiz. 24 saatlik bir ateşkes için çaba gösterdik. Birinci soruya gelince, Lavrov'un Rusya'da yetkili kişilerle insani koridor için çözüm bulabileceğini umuyorum. İlaçlara ihtiyaçları olduğunu düşünerek bir adım atacaklarını düşünüyorum. Koridor çok önemli. Biz savaşı durduramayız. Ukrayna bu saldırıyı yapmadı. Biz sadece savunuyoruz.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Beyaz Rusya topraklarında geliştirdiğimiz seviyeyi devam ettirmek istiyoruz. Toplantıda şunu gördük, başka alternatifimiz yok, bu yola devam edeceğiz. Türk dostlarımızın insiyatifi ile insani konuları konuştuk. Sivilleri hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onlar rehin olarak kaldılar, onları kullanıyorlar.

İnsani koridor açılması önerimizi yeniden tekrarladık. Müzakerenin yerini hiçbir şey tutmaz. Kısaca bugün bunları görüştük. Sorularınıza hazırız.

SORU-CEVAP

Savaşın maliyetleri hesapladığınız gibi mi? Ukrayna toprakları dışında Batı'dan gelen silahlar için müdahale edecek öisiniz? Polonya'daki patriotlar -

Bizim özel askeri operasyonumuzun gelişimi konusunda Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız cevap verebilir. Plana göre devam ediyor. Ukrayna'ya getirilen silahları görüyoruruz. Batılılar tehlikeli hareket ediyorlar. Binlerce roket atar getiriyorlar. Omuz üzerinde taşınan roket atarlar var. Bunlar teröristler tarafından kullanılabilen silahlardır. Başka ülkelerle savaşmayı planlamıyoruz. Ukrayna'ya da savaş açmadık. Böyle bir güvenlik sorunu oldu. Biz çağrı yaptık, bizi dinlemediler. Donetsk ve Luhanks'a yapılan saldırılar aslında her zaman planlanmış, bunu anladık. Bizi çok üzen bazı olaylar da oluyor. Pentagon kendi paraları ile Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar kurdu.

Ukrayna'da yasak faaliyetler yürütüldüğüne dair rivayetler gerçeklere dayanıyor. Resmi ağızdan yalanlıyorlar. Buna şaşırmadık. BM'de de haberleri olmadığını söylediler. Buna şaşmıyoruz. Çalışmalarını gizli yapıyorlar. Rusya Federasyonu çevresinde, Çin çevresinde de devam ediyorlar. Biyolojik silahlar yasaktır.

Rusya'ya yaptırımlar:

Ekonomi konusunda biz başaracağız. Biz bu krizden güçlenerek çıkacağız. Batılılar değerlerden bahsederken bunun gerçek olmadığını bileceğiz. Özel mülkiyet hakkının, iki parmak oynatılarak ortadan kaldırılacağını gördük. Kaba bir şekilde bu ihlal ediliyor. Biz bununla kesinlikle baş edeceğiz. Bundan sonra Batı'ya bağlı olmadan hayatımıza devam edeceğiz.

ZELENSKİY- PUTİN GÖRÜŞECEK Mİ?

Zelenskiy bizi anlamaya başladı. Bunu olumlu görüyoruz. Putin buna hazır. Bunu hep söyledik. Ama görüşme görüşmek için organize edilmemeli.

Soru: Rus barış güçleri her girdiği yerde terör eylemi oluyor! Şu anda bir tatar kadını rehin aldılar. Bunlar deliller.

Sürekli yalan haberler üretiliyor. Güya bir rehin alma olmuş. Ben biliyorum ki, Kiev yönetimi bu yöntemleri kullanıyor. Meclis üyesi kaybolmuş, neredeymiş bilmiyorlarmış. Bazen öldürülmüş dediler. Sonra kendileri cezalandırmışlar, öyle dediler. bu hikayeler ile uğraşırsak çok değişik şeyler görebiliriz. Kamuoyunun dikkati çekilmeye çalışılıyor. Türkiye'de de Rusya karşıtı bir politika yaratmak istiyorlar. Adı ve soyadını söyleyin, ben araştıracağım.

ABD BİYOLOJİK SİLAH SORUSU

Pentagon'un Ukrayna'da onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğuna dair iddialar bizi endişeye düşürüyor. Sorular yönelttik, cevap istiyoruz.

Soru: Tüm ülkelerin Rusya'ya yaptırıma katılması teklifinde bulundular. Siz ne düşünüyorsunuz?

Türkiye'den, Mısır'dan hatta Çin'den tek taraflı yaptırımlara katılmalarını istiyorlar. ABD bu saygısızlığı nasıl yapabiliyor, bunu görüyoruz.

Rusya için fiziki tehdit oluşmasını biz istemiyoruz. Putin operasyona neden izin verdiğini söyledi. Biz istiyoruz ki Ukrayna dost bir ülke olsun. Burada Nazi devleti tehdidi olmasın. Rus dili yasaklanmasın. Son 8 yıl boyunca başvurular yaptık, Ukrayna hükümetinin akılcı davranmasını istedik. Kapalı bir duvar ile karşılaştık. Sadece Ukrayna dili kullanılacak denildi. Tüm dil eğitimleri kesildi. Macaristan, Bulgaristan ve Romanya da bu durumdan memnun olmadığını söyledi. Ama AB dillerini serbest bıraktılar. Sadece Rus dili yasaklanmış kaldı. Batı, Ukrayna, Rusya'ya karşı çalışsın istiyor. NATO özel bir durum oluşturdu. Yugoslavya'da da bombalama yaptılar. Arnavutluk yapabiliyor, Kırım neden yapamıyor? Onlara izin verdiler, teşvik ettiler. Büyük Britanya gibi zengin bir ülke neden böyle bir amaç peşine gitti, böyle davrandı. Rus ve Ruslara ait olan her şeye karşı agresifler. Bizim hareketlerimize Batılıların verdiği tepki gerçekten sert oluyor. Ölesiye bir mücadele veriyoruz. Rusya, dünyanın politik haritasında saygı ile kalmak istiyor.

Kuleba açıklamada bulundu, ateşkes konusunda gelişme olmadığını söylediler. Ne diyeceksiniz?

En başta söyledim. Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın başlattığı görüşmeleri devam ettireceğimizi söyledim. Biz yapılması gerekeni açıkladık. Ukrayna'nın nötr olmasının sağlanması ve silahsızlanması gerek. Biz burada paralel bir görüşme yolu oluşturmayacağız. Somut çalışmayı gösteriş ile değiştirmeye çalışıyorlar. Yeni formatlar oluşturarak haberlerde yayınlamaya çalışıyorlar. Çalışma simülasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ateşkes konusunda anlaşamadık dedi Sayın Kuleba. Biz nasıl gitmesi gerektiğini Ukrayna tarafına açıkladık. Ukrayna tarafının istediği gibi olsun şeklinde olamazdı. Biz iyi niyetimizi gösterdik ama bir şey yapılmadı şeklinde etki göstermek istiyorlar. Gerçek çalışmanın yerine bunu yapmak istiyorlar.

Rusya'nın petrol sevkiyatının yasaklanmasına Rusya'nın tepkisi ne olacak?

Şirketlerimize karşı yapılan yaptırımları çözümleyeceğiz. Asla bir daha Batı bağımlısı olmayacağız. Öyle bir tedbir alacağız ki, bir daha benzer duruma asla düşmeyeceğiz. Ekonomimize halel getirecek adımları atamayacak hale getireceğiz.

Biz petrol ve gaz konusunu Batılıların vicdanına bırakıyoruz. Biz bunu asla silah olarak kullanmadık. Petrol ve gazı almazlar ise ısrarla alın demeyeceğiz. İkame edebiliyorlar ise buyursunlar istediklerini kullansınlar. Piyasa onların.

Ukrayna'ya yardım yapan ülkeler ile ilgili kırmızı çizginiz nedir?

Çok büyük tehdit oluşturuyorlar. Kendileri için de bu tehditi oluşturuyorlar. Ukrayna hükümetinin binlerce silahı rastgele belgesiz şekilde insanlara dağıtmasını seyrediyorlar.

Bir Nükleer Savaş olabilir mi?

Böyle bir şeye inanmak istemiyorum. Böyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Batı ve NATO bunu sık sık gündeme getiriyor. Onlar sürekli gündeme getiriyorlar, biz bundan memnun değiliz. Sürekli bunu yapmaları biz üzüyor.

Ateşkes ne zaman olur?

Doğumhane konusunu üçüncü kez soruyorsunuz. Ama cevabı duymak istemiyorsunuz. BBC ve diğer Batı temsilcileri de bunu altyazı yazdı. Burada kadın da yok, hasta da yok. Orayı askeri üsse çevirdiler. Azak savaşçıları girdi.

ÜÇLÜ ZİRVE 1.5 SAAT SÜRDÜ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi, 1.5 saat sürdü. Saat 11.20'de başlayan zirve, saat 12.50'de sona erdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.