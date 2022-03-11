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İstanbul'un bir güzelliği daha yok oldu! CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki 112 ağacı kesti! Sözde çevreciler sessiz

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Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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İstanbul’un bir güzelliği daha yok oldu! CHP’li İBB Çırağan Caddesi’ndeki 112 ağacı kesti! Sözde çevreciler sessiz

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi üzerinde bulunan ağaçlı yoldaki 112 çınar ağacı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tek tek kesildi. Korumaya değer konumda olan asırlık ağaçların kesilmesiyle İstanbul'un bir güzelliği daha yok oldu. Gezi Parkında yerleri değiştirilen ağaçlar için sokağa dökülen sözde çevrecilerin bu katliama ses çıkarmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

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