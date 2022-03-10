Rusya Ukrayna savaşında Türkiye elini taşın altına koydu! Dünya basını tarihi zirveyi işte böyle gördü: Diplomatik trafiğin orta noktası Türkiye

TARİHİ ZİRVE DÜNYA GÜNDEMİNDE

Krizin başından bu yana yapıcı diplomatik rolüyle öne çıkan Türkiye, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu arabuluculuğunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın görüşmesine ev sahipliği yaptı.

Bu tarihi zirveye katılmak için Antalya'ya gelen iki ismin bu görüşmesi ise, yabancı basın tarafından da yakından takip edildi.