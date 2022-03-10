Rusya Ukrayna savaşında Türkiye elini taşın altına koydu! Dünya basını tarihi zirveyi işte böyle gördü: Diplomatik trafiğin orta noktası Türkiye
Rusya Ukrayna savaşının 15. gününde taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı savaşta sivil kayıpları giderek artıyor. Yaşanan krizde en başından bu yana arabuluculuk rolünü üstleneceğini söyleyen Türkiye’de bugün tarihi bir zirve gerçekleşti. Türkiye’nin arabuluculuğunda Antalya’da masaya oturan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın bu tarihi görüşmesi, dış basına damgasını vurdu. Savaşın çözümü için Bakan Çavuşoğlu’nun yönetiminde yapılan görüşmeler, dünyanın gözünü bir kez daha Türkiye’ye çevirdi.
Rusya Ukrayna savaşında 15'inci güne girildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta duyurduğu özel askeri operasyonun ardından başlayan şiddetli çatışmalarda, Ukrayna'nın birçok kenti kuşatma altına alındı.
Ateşkes görüşmeleri için Belarus'da bir araya gelen Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri, barışa dair herhangi bir konuda uzlaşıya varmakta başarısız olurken Türkiye, resmi olarak olarabuluculuk rolünü üstlendi. Savaşın başladığı günden bu yana Rusya Ukrayna arasındaki en büyük diplomatik görüşmeye ev sahipliği yapacak olan Türkiye, dünyanın gündemine oturdu.
TARİHİ ZİRVE DÜNYA GÜNDEMİNDE
Krizin başından bu yana yapıcı diplomatik rolüyle öne çıkan Türkiye, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu arabuluculuğunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın görüşmesine ev sahipliği yaptı.
Bu tarihi zirveye katılmak için Antalya'ya gelen iki ismin bu görüşmesi ise, yabancı basın tarafından da yakından takip edildi.
Tarihi zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin de yer aldığı 34 ülkeden 330'un üzerinde gazeteci takip ederken yabancı basın mensupları, tarihi zirveden çıkacak son dakika gelişmelerini takip etmek için büyük kuyruklar oluşturdu.
Çavuşoğlu taraflar ile sabah saatlerinde ayrı ayrı görüşürken, saatler 11.20'yi gösterdiğinde tarihi zirve başladı. 90 dakika süren 3'lü platform sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrı ayrı salonlarda basın toplantısı düzenledi. İki bakan da çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, aynı formatta görüşmenin yeniden yapılmasına sıcak baktılarını ifade etti. Lavrov, petrol ve nükleer savaş konusunda çarpıcı ifadeler kullandı
Zirveyi ilk duyuranlardan olan Reuters haber ajansı, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye gittiğini duyurarak bunun savaşın başından bu yana iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında yapılan ilk toplantı olduğuna vurgu yaptı.
DİPLOMATİK TRAFİĞİN ORTA NOKTASI TÜRKİYE
ABD'li New York Times, tarihi zirvenin önemine vurgu yapan bir başka kaynak oldu. Türkiye'nin, tarihi görüşmeye ev sahipliği yaptığını duyuran NYT, şimdiye dek yapılan bu ilk üst düzey görüşmenin savaşın dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti.Antalya'da yapılan zirvenin barış ihtimalini öne çıkardığını belirten NYT'ın yazısı, Türkiye'nin kritik rolüne de dikkat çekti.
France 24 de, zirveyi yakından takip eden medya kuruluşlarından oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, savaşın başından bu yana arabuluculuk çalışmaları yürüttüğüne dikkat çeken France 24, savaşın bu ilk üst düzey görüşmesinin önemine vurgu yaptı.
TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ ROLÜ ÖNE ÇIKTI
Kritik görüşmenin ardından detayları manşetten duyuran The Guardian, şimdilik sonuçsuz kalan görüşmelere öncelik yapan Türkiye'nin arabuluculuk görevine vurgu yapan kaynaklardan oldu.
İki ülke arasında ileride yapılacak görüşmelerinini ilk ayağının yapıldığı Türkiye'nin diplomatik öncülüğü, The Guardian'ın yazısına da taşındı.
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