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Antalya'daki Rusya-Ukrayna zirvesi Fransa'da gündemi salladı! Cumhurbaşkanı adayı Mélenchon Türkiye'yi örnek gösterdi: Macron beceriksiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Antalya’daki Rusya-Ukrayna zirvesi Fransa’da gündemi salladı! Cumhurbaşkanı adayı Mélenchon Türkiye’yi örnek gösterdi: Macron beceriksiz

Ukrayna Rusya savaşının ardından ilk kez Antalya'da bir araya gelen dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba görüşmesi dünya tarafından yakından takip edildi. Büyük ses getiren zirve Fransa'da ilginç bir olaya da sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon, rakibi Emmanuel Macron'a Türkiye'deki zirve üzerinden yüklendi. Jean-Luc Mélenchon, Macron'u beceriksizlikle suçladı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Diğer taraftan dünyada da gözler Rusya Ukrayna arasındaki savaşa çevrilmiş durumda. Savaş nedeniyle tüm dünya adeta diken üstünde. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerilimin tırmanmaya başladığı andan itibaren devreye girerek barış için önemli temaslarda bulundu.

ANTALYA'DA RUSYA-UKRAYNA-TÜRKİYE ZİRVESİ

Son olarak Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının biraraya gelmesiyle müzakere çabaları sonuç verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da kritik zirvede biraraya geldi.

Büyük bir merakla takip edilen zirve ve sonrasındaki açıklamalar tüm dünyada yankılandı.

FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE GÜNDEM: ANTALYA

Öte yandan Türkiye'deki tarihi görüşme Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi yarışının da gündemine girdi.

MACRON'A 'BECERİKSİZ' DEDİ

Emmanuel Macron'un rakiplerinden Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon mevcut cumhurbaşkanına ağır sözler söyledi. Macron'u beceriksizlikle suçladı.

"FRANSA, AVRUPA DÖNEM BAŞKANI AMA ZİRVE ANTALYA'DA"

Luc Mélenchon canlı yayında "Macron sürekli elinde telefon birilerini arıyor. Bir de Avrupa dönem başkanı olacak ama Rusya ve Ukraynalılar gidip Antalya'da görüşme yapıyorlar. Bu beceriksizliktir." ifadelerini kullandı.

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