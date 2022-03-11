11 Mart 2022, Cuma
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten tarihi üçlü zirve açıklaması: Türkiye'yi takdirle karşılıyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ile ilgili konuştu. Stoltenberg, "Türkiye'yi barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" dedi. Stoltenberg Antalya diplomasi forumuna övgüde bulunarak, "Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.