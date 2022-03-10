Son dakika: Antalya’daki tarihi zirve sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar: Sürdürülebilir ateşkes şart

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise AB'nin ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ettiğini söyledi ve "Diğer ülkelere saldırmayacağız, Ukrayna'ya da saldırmadık." diye ekledi.

Lavrov ayrıca "Putin temaslardan hiç kaçınmamıştır, bizim bu temasların lafta kalmasını istemiyoruz. Kuleba ile görüştük, bir katma değer yaratacaksak görüşürüz. Ukrayna devleti son yıllarda laf olsun diye görüşme yapılsın istiyor, somut bir sonuç çıksın diye değil. Kiev'den beklenen hiçbir taahhüt yerine getirilmedi. Görüşmeler bir sorununu çözülmesi için yapılır, sonuç getirmeyecekse niye görüşme yapılsın?" diye belirtti.







