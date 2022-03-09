İsrail’den 14 yıl sonra kritik ziyaret! Yeni dönemde enerji denklemi nasıl değişecek?
Ankara kritik bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog bugün, Türkiye'ye geldi. İsrail ile sorunlar aşılabilecek mi? Yeni dönemde enerji denklemi nasıl değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol değerlendirdi.
Emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol'un açıklamaları:
"Ben tabi Mavi Marmara baskınından sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Mavi Marmara iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktasıydı. 2016 yılında ilişkileri normalleştirmek için girişimler oldu ve büyükelçi tayini oldu. O dönemde ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu görevdeydi. Bunlar Filistin konusunda sert politikalar izleyen isimlerdi.
Artık Trump ile Netanyahu yok ve yeni hükümet var orada. Herzog iki devletli çözüme destek veren bir partiden Cumhurbaşkanlığına geldi. Hükümette yer alan partilerden en büyüğünün lideri Dışişleri Bakanı ve o da Antalya'ya gelecek. Tüm bunlar iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi açısında önemli adımlar.
Büyükelçilerin atanması, ticari ilişkiler (devletler tarafından desteklenmese devam ediyordu) noktasında gelişmeler mümkün. İsrail-Filistin arasında iki devleti çözüm için masaya dönülmesi ABD'de buna şu anda sıcak bakıyor. Tüm bunlar konusunda önemli gelişmeler olabilir.
Bu denkleme şimdi doğalğaz eklendi. Biz sürekli olarak Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığından bahsediyoruz. ABD'nin EASTMED'den desteğini çekmesi İsrail ve Mısır gazının Avrupa'ya aktarılması sağlayan proje çöktü.
Şimdi İsrail ve Mısır gazının Avrupa'ya taşınması konusu da ülkeler arasında konuşulacak işler arasında. Bu gazı Avrupa sistemine eklemesi de ilişkilere dahil oldu. Bunlar da görüşülecek konular arasında. Bu konunu görüşülmesi ve konuşulması ekonomik ilişkilerin gelişmesini sağlayacaktı."
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