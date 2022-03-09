İsrail’den 14 yıl sonra kritik ziyaret! Yeni dönemde enerji denklemi nasıl değişecek?

Artık Trump ile Netanyahu yok ve yeni hükümet var orada. Herzog iki devletli çözüme destek veren bir partiden Cumhurbaşkanlığına geldi. Hükümette yer alan partilerden en büyüğünün lideri Dışişleri Bakanı ve o da Antalya'ya gelecek. Tüm bunlar iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi açısında önemli adımlar.