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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la telefonda görüştü! Geçmiş olsun mesajı

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefonda görüştü! Geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberleri... İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, 11 yıl aranın ardından İsrail Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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