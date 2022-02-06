Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefonda görüştü! Geçmiş olsun mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog'a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.