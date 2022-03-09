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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Anıtkabir'de

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Giriş: 09.03.2022 16:09
Son dakika haberi... İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Türkiye ile İsrail ilişkileri yeni bir döneme giriyor. Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle karşılanacak. İki lider baş başa görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaret için Türkiye'ye hareket ederken, "iki ülke arasındaki diyaloğu geliştirme" mesajı verdi. Herzog, Anıtkabir'i ziyaret etti.
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