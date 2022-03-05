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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor! İşte ziyaret tarihi...

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye’ye geliyor! İşte ziyaret tarihi...

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak 9 Mart 2022'de Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

İsrail, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Herzog, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

DEVLET TÖRENİYLE KARŞILANACAK

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINACAK

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, "İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları" görüşecek.

Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'da Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak.

YENİ BİR DİYALOG SÜRECİ...

İsrail Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Herzog göreve başladığında seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etmek için onu aradığına işaret edildi. Söz konusu görüşmenin, "İsrail ile Türkiye arasında son yıllarda süren kopukluğun ardından, yeniden bir diyaloğun başlamasına yol açan bir görüşme olduğuna" dikkat çekildi.

2008'DEN BU YANA İLK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.

Erdoğan, "Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız." demişti.

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da geçen ay Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan mevkidaşı Herzog'a teşekkür etmişti.

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