Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek, gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.

Bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, bu bakımdan Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyaloğun sürdürülmesinin ortak menfaat olduğunu kaydetti.