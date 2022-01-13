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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Başkan Erdoğan, Herzog'a, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

DAHA ÖNCE KASIM AYINDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile geçtiğimiz Kasım ayında da görüşmüştü.

Başkan Erdoğan görüşmede, gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etmişti.

ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek, gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.

Bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, bu bakımdan Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyaloğun sürdürülmesinin ortak menfaat olduğunu kaydetti.

Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

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