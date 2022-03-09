Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog görüşmesinden görüntüler

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya kritik ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile baş başa görüştü. İşte görüşme öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelen ilk görüntüler...

BAŞKAN ERDOĞAN, HERZOG'U RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı.

Herzog'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Başkan Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker." diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Başkan Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Herzog, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG: SICAK KARŞILAMA İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'A MİNNETTARIM

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sıcak karşılama için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu" belirtti.

İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.

Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.