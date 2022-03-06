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Tevfik Göksu açıkladı! İBB’nin borcu 1 yılda 30 milyar lira arttı

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Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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Tevfik Göksu açıkladı! İBB’nin borcu 1 yılda 30 milyar lira arttı

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gerçekleri vatandaşa kasıtlı olarak yanlış aktardığını söyledi. Göksu; İBB'nin, 2021’in ocak ayında 28 milyar lira olan borcunun 1 senede 58 milyar liraya yükseldiğini, gerçeklerin halka doğru anlatılması gerektiğini belirtti.

Avcılar AK Parti İlçe Örgütü tarafından gerçekleştirilen 'Yerel Yönetimler' gündemli Danışma Meclisi toplantısına AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanında Esenler Belediye Başkanı ile İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu katıldı. AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu tarafından görsel malzeme ile gerçekleştirilen sunumda CHP'li ilçe belediyesinin elle tutulur hizmet getiremediği ifade edildi.

AVCILAR'IN YOLLARI KAYAK PİSTİNE DÖNDÜ

Küçükoğlu, esprili dille yaptığı konuşmada son kar yağışında Avcılar'daki yolların kayak pistine döndüğünü, bir mahalleden diğerine kayak yaparak gidenler görüldüğünü ifade etti. Kürsüye gelen Göksu, belediyeciliğin zor bir iş olduğunu, Avcılar'ın kayak pisti olmasının 'takdir edilmesi' gerektiğini söyledi. Göksu, politikanın bir iletişim sanatı olduğunu, yapılanların en iyi biçimde halka anlatılması gerektiğini vurguladı. Göksu, Esenler'de yaptığı hizmetlerden söz ederken, 2009 yılından bu yana 57 bin 100 konutu yapıp, yenisini tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

"100 BİN KONUT VAADİ VERDİ 492 KONUT YAPTI"

Vaatler savurup yerine getirmemesiyle bilinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki Silivri'de 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından "Büyük kentsel dönüşüm kampanyası başlatıyorum. Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konutu yenileyeceğim" dediğini anlatan Tevfik Göksu, "Şu anda 492 konut yapılabildi. Bugüne kadar İBB'yi AK Parti yönetiyordu. Bu ilçe belediyelerinin açıklarını AK Parti çözüyordu. Vatandaş da bunların sorunu çözdüğünü düşünerek selam veriyordu. Şimdi iki kötü bir araya geldi. İstanbul'da 3 yıldır İBB'yi CHP yönetiyor. İBB'ye, 2021 yılında ortalama her ay 2.3 katrilyon para gelmiş. İBB'nin şu anda geldiği günden bu yana İstanbul'un geleceğine katkı sunacağı, kurtaracak projesi var mı? Geçmiş borçlardan ödediği var mı? Matematik ortada. 2021'de biz teslim ettiğimizde bütün borçları 28 milyardı. Ocak ayı sonu itibariyle borç rakamı; yaklaşık 58 milyar TL. İBB Sözcüsü, büyük fedakarlık yaparak toplu taşımada taşıdıkları bir yolcunun maliyetinin 13.3 TL diyor. Fiyatı çıkardık; 3.3 TL" diye konuştu.

"DEVLETİN SÜBVANSE EDEREK SİZE VERDİĞİ GAZI NİYE YÜZDE 23 KAR EDEREK VERİYORSUNUZ?"

Tevfik Göksu, devletin doğal gaz ve elektrik bedellerini halka yansıtmayarak sübvanse ettiğini belirterek, "100 TL gelen fatura aslında 400 TL. Devlet 300 TL'sini ödüyor. 100 TL gelen elektriğin bedeli gerçekte 150 TL. 50 TL'sini devlet ödüyor. Madem halkçısınız. Devletin sübvanse ederek size verdiği gazı niye yüzde 23 kar ederek veriyorsunuz. Eğer bu halka zerre kadar kaygınız varsa buyurun yapın. Otobüsler her gün yolda kalıyor. '300 otobüs alacaktım. Cumhurbaşkanı onaylamadı' diyor. AK Parti döneminde hiç kredi ile otobüs aldık. Borçlanma limitini aşmışsın. Ondan kredi alamıyorsun" dedi.

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