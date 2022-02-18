AK Parti ve MHP teklifi reddetti! İBB suya zam konusunda ısrarcı!

Son bir yılda İSKİ'nin maliyetlerinin yüzde 120 arttığını savunan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Kaçınılmaz olarak, bu durum üzerine İSKİ Genel Kuruluna, yeni bir su tarifesi getirdik. Getirmek zorundayız. Ne dedik? '10 metreküpe kadar kullanıcılara, yani yine suyu iktisatlı kullanan ya da dar gelirli vatandaşlarımız biraz daha az etkilensin diye, artış yüzde 50 olsun.' dedik. Bakın, maliyetimiz 2021'den 2022'ye yüzde 120 ama biz diyoruz ki 'Yüzde 50 olsun.' Yeni bir fiyat tarifesi düzenlerken bir kısım eksi bütçeyi de göze alıyoruz.