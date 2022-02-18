İBB suya neden zam yapmak istiyor? İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti ve MHP'li belediyeler suda indirim kampanyası başlattı. Ancak İzmir'den sonra en pahalı su İstanbul'da. İstanbul'da su neden pahalı? İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Göksu, "Suyu indireceğim demişti zam teklifleri ile geldiler" dedi.
Başkan Erdoğan'ın suda KDV indirimi müjdesi sonrası AK Partili ve MHP'li belediyelerde indirime gidildi. AK Parti ve MHP'li belediyeler suda indirim kampanyası başlattı.
İNDİRİM DEĞİL ZAM TEKLİFİ
İSKİ'nin zam teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İzmir'den sonra en pahalı su İstanbul'da. İSKİ indirim yapmak yerine yüzde 170'lere varan zam teklif etti.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"HER SÖYLEDİĞİ YÜZDE 100 YALAN"
İstanbul'da suyun hikayesini çok net bir şekilde anlatmam gerekiyor. Çünkü az önce İBB Başkanı gerçekten İBB'ye yakışmayacak kavramlarla tamamıyla her söylediği cümlenin yüzde 100 yalan olduğu bir basın toplantısı yaptı.
"SUYU İNDİRECEĞİM DEMİŞTİ ZAM TEKLİFLERİ İLE GELDİLER"
İBB Başkanı seçim kampanyasında İstanbul'un bilbordlarını şöyle donatmıştı İstanbul halkına bedava ekmek bedava su demişti. İstanbul halkı suyu pahalı kullanıyor indireceğim demişti. Seçimden sonra gelir gelmez ilk yaptığı işlerden bir tanesi İstanbul halkının suyuna yüzde 80 zam yapma teklifiyle gelmişlerdi.
"SU ZAMMI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İSTEDİLER"
İstanbul tarihinde hiç olmayan şeyler yaşandı. 5 defa su zammı için genel kurul toplandı 3 defa da su zammı için olağanüstü genel kurul yapıldı. Geçtiğimiz Çarşamba günü yine olağanüstü genel kurulda çağrıda bulunuldu su zammı için. Bizimle de görüşmeler yaptılar. Bizim maliyetlerimizde artış var dediler. Destek istiyoruz dediler. Biz de dedik ki çalışmalarınızı bize verin. İzleyicilerimizden özellikle İstanbullulardan şu rakamları hafızalarında tutmalarını istiyorum.
Bize ilk geldikleri talepte 10 milyarlık İSKİ bütçesinin yaklaşık olarak söylüyorum 17 milyara çıkartılmasını arzu ettiklerini söylediler.
Bugün İBB Başkanı bütün halkın gözünün içine baka baka yalan söyleyerek biz yüzde 50 su teklifiyle geldik. Getirdikleri ilk teklif yüzde 72.6 zam teklifi artı bu yetmiyor her ay zam yapacağım bunu da kabul edin diyor. Yetmiyor kademe oyunu yapıyor.
"OYUNU VE KUMPASI BOZDUK"
Bir metreküp suya yaklaşık 10 TL, 5 TL'ye kullandığımız suyu yaklaşık olarak 10 TL'ye çıkarmak üzere teklifte bulundular. Biz de bunu reddettik. Oyunları bozuldu. Bakın biz suya zam istemedik AK Parti bize zam verdi diyeceklerdi. Biz oyunu ve kumpası bozduk. Ve İstanbullulara suyu zamsız kullanmaları için oyunu bozarak İstanbulluların suyu en rahat kullanabilmeleri için imkanı oluşturmuş olduk.
Suyu, ekmeği ucuz vereceğiz dediler sürekli zam yaptılar.
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