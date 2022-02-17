CHP’li İBB bunu da yaptı! İzinsiz toplanan yardımlar bağışçılara iade edilmedi! Fatih Kaymakamlığı duyurdu...



İSTANBUL VALİLİĞİ BELİRLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Birlikte Başaracağız" adı altında 2860 sayılı yardım Toplama Kanunu'na aykırı olarak, 30.03.2020 - 18.06 2020 tarihleri arasında çeşitli bankalarda Türk Lirası ve döviz hesapları açmak suretiyle yasal prosedürler tamamlanmadan yardım toplandığı İstanbul Valiliği tarafından yapılan denetim sonucunda tespit edilmiştir.



İADE BEKLENDİ AMA...

Denetim raporu neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yasal prosedürlerin tamamlanmadan toplanan bu yardımların bağışçılarına iadesi istenilmiş ancak verilen süre içerisinde bu talebin karşılanmadığı anlaşılmıştır.

"KAMUYA GEÇİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ"

Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmaması ve devamında toplanan yardımların bağışçılarına iadesinin de sağlanmaması sebebiyle 2860 sayılı yarım toplama kanunu uyarınca izinsiz toplanan 6.212.511,14 TL ile 100 CHF ve 40 Euro yardım miktarının kamuya geçirilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir.