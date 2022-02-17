CHP'li İBB bunu da yaptı! İzinsiz toplanan yardımlar bağışçılara iade edilmedi! Fatih Kaymakamlığı duyurdu...
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz toplanan yardımların kamuya geçirilmesine yönelik Fatih Kaymakamlığı yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada İBB'nin verilen süre içerisinde paraları bağışçıların hesabına yatırmadığına dikkat çekilirken, bu doğrultuda izinsiz toplanan 6.212.511,14 TL ile 100 CHF ve 40 Euro yardım miktarının kamuya geçirildiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Birlikte Başaracağız" adı altında 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olarak yasal prosedürleri tamamlanmayan izinsiz yardımlar topladı.
YARDIMLAR KAMUYA AKTARILDI
Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yasal prosedürlerin tamamlanmadan toplanan bu yardımların bağışçılarına iadesi istenildi ancak CHP yönetimi verilen süre içerisinde paraları bağışçıların hesabına yatırmadı.
Bu noktada harekete geçildi ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz toplanan yardımlar kamuya geçirildi.
Konuya ilişkin Fatih Kaymakamlığı'ndan yazılı bir açıklama yayımlandı.
İşte o açıklamadan öne çıkanlar;
İSTANBUL VALİLİĞİ BELİRLEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Birlikte Başaracağız" adı altında 2860 sayılı yardım Toplama Kanunu'na aykırı olarak, 30.03.2020 - 18.06 2020 tarihleri arasında çeşitli bankalarda Türk Lirası ve döviz hesapları açmak suretiyle yasal prosedürler tamamlanmadan yardım toplandığı İstanbul Valiliği tarafından yapılan denetim sonucunda tespit edilmiştir.
İADE BEKLENDİ AMA...
Denetim raporu neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yasal prosedürlerin tamamlanmadan toplanan bu yardımların bağışçılarına iadesi istenilmiş ancak verilen süre içerisinde bu talebin karşılanmadığı anlaşılmıştır.
"KAMUYA GEÇİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ"
Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmaması ve devamında toplanan yardımların bağışçılarına iadesinin de sağlanmaması sebebiyle 2860 sayılı yarım toplama kanunu uyarınca izinsiz toplanan 6.212.511,14 TL ile 100 CHF ve 40 Euro yardım miktarının kamuya geçirilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir.
8 DAVA REDDEDİLDİ
İBB'nin para iadesini yapmadığının tespiti üzerine toplanan paranın kamuya geçmesine karar verilmesinin ardından İBB yönetimi tarafından İstanbul İdare Mahkemelerine 8 farklı dava açıldığı ifade eden Fatih Kaymakamlığı konuya ilişkin açılan davaların sekizinin de reddedildiği belirterek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
Bu kararlar aleyhine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul İdare Mahkemelerinde açılan;
*İstanbul 8. İdare Mah. 2021/1388 E.
*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1360 E.
*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1361 E.
*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1362 E.
*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1359 E.
*İstanbul 10. İdare Mah. 2021/1232 E.
*İstanbul 13. İdare Mah. 2021/1345 E.
*İstanbul 4. İdare Mah. 2021/1367 Esas sayılı
8 davanın tümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiştir. Mahkemenin ret kararına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Toplanan yardım paralarına bakanlık ve dolayısıyla hükümet tarafından el konulduğu" şeklinde yanlış ve taraflı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, bu doğrultuda farklı mecralarda paylaşımlar yapıldığı görülmektedir."
'VERİLEN HUKUKİ KARARLARA UYMADI'
Kaymakamlık, kurumların da tabi olduğu hukuk kuralları ve yasal düzenlemelerinin olduğu açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, kişilerin olduğu gibi kurumların da tabi olduğu hukuk kuralları ve yasal düzenlemeler mevcuttur. Özellikle idari iş ve işlemlerde bu kurallara uyulması zorunlu olup hiçbir kurum bundan istisna değildir. Ülkemizde organize edilen tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kanuna uygun şekilde yapılan yardım faaliyetlerinin önünde herhangi bir engel olmayıp, kanuna aykırı, izinsiz yardım faaliyetlerine ise müsaade edilmeyecektir. Yardım toplamayla ilgili usul ve esaslara uymayan, bunun neticesinde verilen kararlara da uymayı reddeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, meseleyi bağlamından çıkaran tutum ve açıklamaları, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır ve kabul edilebilir değildir" diyerek açıklamasını sonlandırdı.
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