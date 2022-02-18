CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun kendini böyle savundu! Cenevre'de değildim, faturayı halka açıklamayacağım
CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbullu vatandaşlar karla cebelleşirken yaptığı tatile ilişkin "Cenevre'de değildim, faturayı halka açıklamayacağım" açıklamasında bulundu. Ongun ayrıca İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan adaylık krizinin üstünü kapatarak "Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu babası gibi görüyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da geçtiğimiz ayın sonunda etkili olan kar yağışı sırasında yurt dışında lüks bir otelde tatil yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin hedefi haline gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun, haftalar sonra kendisini savundu.
Faturayı kamuoyu ile paylaşmayacağını söyleyen Ongun, 'Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim.' diye konuştu.
Ongun, tatilini nerede yaptığının çok da önemli olmadığını belirterek, 'İsviçre'de değildim' dedi.
THY'Yİ NEDEN HEDEF ALDI?
Öte yandan Cenevre'de olmadığını ifade eden Ongun'un bu olaylar üzerinden Türk Hava Yolları'nı hedef almasının da ne kadar temelsiz olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
Bilet ve rezervasyonun net olduğu bir ortamda THY'nin böylesine bir bilgiyi servis etmediği İBB Sözcüsü'nün kendi söylemleriyle kanıtlandı.
ŞEFFAFLIK BUNUN NERESİNDE?
İBB yüzünden yollarda kalan vatandaşa 'trol' yakıştırması yapan Murat Ongun'un günler sonra ortaya çıkıp kendisini savunan açıklama yapması dikkatlerden kaçmadı.
Cenevre'ye gitmediğini söyleyen Ongun'un maaşını halktan aldığını unutarak "Faturayı halka açıklamayacağım" şeklinde konuşması CHP'li İBB'nin 'şeffaflığını' sorgulattı.
İSVİÇRE'DE DEĞİLİM DEDİ FRANSA'DA OLDUĞU İDDİALARINA GÜÇ KAZANDIRDI!
Tatilde İsviçre'de olmadığını söyleyen Murat Ongun, Fransız Alpleri'ndeki Courchevel'e gittiği ile ilgili iddiaları doğrulamış oldu.
Konuya ilişkin CHP yandaşı Korkusuz Gazetesi Yazarı Memduh Bayraktar, "Murat Ongun Courchevel'e gitti. Türkiye'nin üst düzey zenginlerinin tatil yapabileceği bir yer Murat oraya eğer belediyeye iş yapan bir müteahhit ya da iş adamıyla gittiyse hemen istifa etmeli ya da görevden alınmalı" değerlendirmesinde bulundu.
"İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NU BABASI GİBİ GÖRÜYOR"
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında patlak veren adaylık krizi, fotoğraf savaşlarını görmezde gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu babası gibi görüyor. Bakmayın çıkarılan dedikodulara. Zaten uyum içinde çalışıyorlar" dedi.
"BANA GÜLE GÜLE DERSE TEŞEKKÜR EDERİM"
Karla mücadeledeki fiyaskonun ardından bir süre suskunları oynayan Ongun'un İmamoğlu ile arasına kara kedi girdiği iddiaları konuşulmuştu.
İBB Sözcüsü'nün "Ben İmamoğlu'na katkı sağlamaya çalışan onlarca arkadaştan biriyim. Bana derse ki güle güle ben de teşekkür ederim. Bizim ilişkimiz bu" şeklinde imalı sözleri olası "Eko ve trolü arasındaki kriz var" söylemlerini de güçlendirdi.
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