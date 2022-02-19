İBB'nin su zammı tuzağını AK Partili Tevfik Göksu açıkladı! ''İmamoğlu çıkıp PR yapacaktı''
Son dakika haberleri... İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB'nin su zamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Göksu canlı yayında CHP ve İYİ Parti'nin su zammı üzerinden AK Parti ve MHP'ye siyasi tuzak kurmaya çalıştığını belirterek, “Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik." dedi. Öte yandan Göksu İETT maliyetleri hakkında, “İETT maliyet yalanları da ortaya çıktı. Bir yolcunun maliyeti 13.3 TL dediler. Resmi belgelere baktık bir yolcunun maliyeti 3.3 TL” ifadelerini kullandı.
''KURULAN SİYASİ TUZAĞI BERTARAF ETTİK''
Zam oyununu bozduklarını dile getiren Göksu, "Bütün kurgu bunun üzerine. Biz AK Parti olarak verdik teklifi. Biz muhalefet partisiyiz neden suya zam yapalım. Sen zam isteyeceksin sonra zamdan geri duracaksın. Biz çarşamba günü CHP ve İYİ Parti'nin karşı çıktığı teklife zam yapsaydık ne diyecekti? 'Bizim haberimiz yok AK Parti yaptı' diyeceklerdi. Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik." dedi.
''İMAMOĞLU ÇIKIP PR YAPACAKTI''
Göksu sözlerini şöyle sürdürdü:
"İBB Başkanı 'Bir oyunu ifşa etmek için basın toplantısı yapıyorum' dedi. Ben de zannettim ki kurdukları oyunu ifşa edecekler. Bir siyasi tuzak kuruyorlardı biz bertaraf ettik. Düşünebiliyor musunuz biz AK Parti olarak İstanbullunun suyuna zam yapmış olacaktık o da çıkıp PR'ını yapacaktı."
''İETT MALİYET YALANLARI DA ORTAYA ÇIKTI''
İBB'nin kurgu ve algı üzerine hareket ettiğini belirten Göksu bir yalanı daha ortaya çıkardı.
Göksu, "Fazilet Durağı yalanı sonrası İETT maliyet yalanları da ortaya çıktı. Bir yolcunun maliyeti 13.3 TL dediler. Resmi belgelere baktık bir yolcunun maliyeti 3.3 TL" dedi.
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