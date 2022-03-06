06 Mart 2022, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Mart Pazar gününün Kovid-19 tablosunu açıkladı | Vaka ve vefatlarda son durum

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Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 6 Mart Pazar gününün Kovid-19 tablosunu açıkladı | Vaka ve vefatlarda son durum

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 6 Mart Pazar gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, Bakanlığın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre, bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Detaylar geliyor...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

5 MART KOVİD-19 TABLOSU

4 MART KOVİD-19 TABLOSU

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 VERİLERİ (3 MART 2022)

02 MART

01 MART

28 ŞUBAT

27 ŞUBAT

26 ŞUBAT

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

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