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Son dakika: Türkiye'den Ukrayna diplomasisi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2022
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Son dakika: Türkiye’den Ukrayna diplomasisi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan kritik görüşme

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin devam eden Ukrayna diplomasisinde Bakan Hulusi Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

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