A Haber kuşatma altındaki Kiev’de! Son durum ne? Çatışmalar sürüyor mu?

Dün akşam İskender füzeleri kullanıldı askeri radar ve iletişim merkezi saldırıya uğradı. ABD'den Rusya'da vakum bombası kullanıldığı iddiası geldi. Bu bomba patlama olarak atmosferin bir parçasını kullanıyor ve oldukça güçlü bir etkiye sahip. Şu anda kadar da geliştirilen nükleer silahlardan biri olarak biliniyor.