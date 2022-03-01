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A Haber kuşatma altındaki Kiev’de! Son durum ne? Çatışmalar sürüyor mu?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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A Haber kuşatma altındaki Kiev’de! Son durum ne? Çatışmalar sürüyor mu?

A Haber kuşatma altında bulunan ve gece boyunca bombalanan Kiev’de haber nöbetini sürdürüyor. Bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Dün yaşanan şiddetli patlamanın ardından Kiev'de siren sesleri hiç susmadı. Saat 9 civarında da art arda siren sesleri geldi. Hava bombardımanı ile ilgili herkese sığınaklara girmesi çağrısı yapıldı. Bu sırada Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişi devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağı da sabah saatlerinde sona erdi. Şu anda Kiev'de sessizlik hakim ancak yollara kurulan barikatlar daha arttırılmış durumda. Özgürlük Meydanı'na da barikat kuruldu. Şu ana kadar 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti. Dün yaşanan patlamalardan sonra sayının artmasında endişe ediliyor.

Dün akşam İskender füzeleri kullanıldı askeri radar ve iletişim merkezi saldırıya uğradı. ABD'den Rusya'da vakum bombası kullanıldığı iddiası geldi. Bu bomba patlama olarak atmosferin bir parçasını kullanıyor ve oldukça güçlü bir etkiye sahip. Şu anda kadar da geliştirilen nükleer silahlardan biri olarak biliniyor.

62 km uzunluğundaki Rus kuvvetleri adım adım Kiev'e geliyor. Ukrayna 56 roket ve 113 cruse füzesi atıldığı belirtildi. Müzakere masasından bir çözüm çıkmadı. Bu nedenle çatışmalar devam ediyor."

Özgürlüğü barikatlar sardı ÖZGÜRLÜĞÜ BARİKATLAR SARDI
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