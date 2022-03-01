İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji son dakika açıkladı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'a kar yeniden geliyor. Megakentte yaklaşık iki ay önce etkili olan kar yağışı için Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yapmasına rağmen İstanbul'da alınmayan önlemler nedeniyle trafik pek çok noktada durma noktasına gelmiş, toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, bazı metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden olmuştu.Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son açıklamalar...

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için peş peşe uyarılarda bulundu. Türkiye'ye Avrupa'dan giriş yapacak olan kar yağışı yurdun farklı bölgelerinde etkisini gösterecek. Balkanlar'dan giriş yapacak olan kar İstanbul'un kapısına dayanacak.