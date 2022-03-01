İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji son dakika açıkladı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul kar yağışı ne zaman? İstanbul'da yaklaşık iki ay önce etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için son dakika kar yağışı açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından kar yağışının hangi tarihte olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte haberin detayları...
İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'a kar yeniden geliyor. Megakentte yaklaşık iki ay önce etkili olan kar yağışı için Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yapmasına rağmen İstanbul'da alınmayan önlemler nedeniyle trafik pek çok noktada durma noktasına gelmiş, toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, bazı metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden olmuştu.Peki, İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta? Meteoroloji İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son açıklamalar...
İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için peş peşe uyarılarda bulundu. Türkiye'ye Avrupa'dan giriş yapacak olan kar yağışı yurdun farklı bölgelerinde etkisini gösterecek. Balkanlar'dan giriş yapacak olan kar İstanbul'un kapısına dayanacak.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nun batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısının yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Kırşehir, Çorum, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
PEŞ PEŞE UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
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