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Rus askeri Kiev'e yaklaşıyor, siren sesleri duyuluyor! Sokaklarda yanmış araçlar dikkat çekiyor

A Haber
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Giriş: 01.03.2022 15:35
Güncelleme:01.03.2022 15:38
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı günde başkent Kiev'de hareketlilik artıyor. Rus askerleri başkente adım adım yaklaşıyor. Kiev sokaklarında ise yanmış araçlar göz çarpıyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun Kiev'den aktardıkları:

"Başken Kiev abluka altında. Rus birlikleri bir şehir merkezini ele geçiremedi. Kiev 30 km ötede 64 kilometrelik konvoyla ilerleyişini sürdürüyor. Kiev sokaklarında ise yanmış araçlarla karşılaşmak mümkün. Bunlar saldırılarda zarar gören araçlar.

Zarar gören araçlar içinde sabotajcıların kullandığı araçlarda var. Rus birlikleri şehri ele geçirmek için yeni ataklar denese de Ukrayna buna direnç gösteriyor.

Peş peşe patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Harkov ve Kiev arasında bulunan askeri bölgeye de bir topçu atışı yapıldı. Bölgede 70'den fazla Ukrayna askerinin öldüğü iddia ediliyor. Kiev'in kuzeyinde de yoğun bir topçu atışı var."

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