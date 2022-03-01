Van’da dere yatağına saklanmış 116 Afgan göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi esnasında dere yatağına saklanmış Afganistanlı 116 göçmen yakaladı. YASAL OLMAYAN YOLLARDA GİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI Bu arada organizatör oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN