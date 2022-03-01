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Van'da dere yatağına saklanmış 116 Afgan göçmen yakalandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Van’da dere yatağına saklanmış 116 Afgan göçmen yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde dere yatağına saklanmış halde bulunan Afganistan uyruklu 116 kaçak göçmen ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

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