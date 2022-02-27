SON DAKİKA! Casusluk suçundan tutuklanan Davut Yılmaz İranlı casusları adliyede ağırlamış!
SON DAKİKA! İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak MİT'in radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. HSK tarafından açığa alınan ve 'Askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklanan Savcı Davut Yılmaz'ın İranlı istihbaratçıları Anadolu Adliyesi'ndeki makamında ağırladığı ortaya çıktı.
Elde edilen bilgilere göre; 2019 Mart ayında hücrede yer alan İhsan Sağlam, Morteza Sultan Sanjari ve İran ordusu askeri istihbarat biriminden Sayed Mehdi Hossaini, İran'da üst düzey istihbaratçılar tarafından özel korumalı bir evde 2 ay boyunca ağırlandı. Kendisine, Savcı Yılmaz'la direkt olarak temas kurulma ihtimali soruldu. Sağlam'ın savcı Yılmaz için, 'Bana ne kadar güvendiyseniz ona da o kadar güvenebilirsiniz. Sağlam bir arkadaşımızdır' dediği öne sürüldü.
Bunun üzerine İran İstihbaratına bağlı Murteza Sultan Sanjari ve İran ordusu askeri istihbarat biriminden Sayed Mehdi Hossaini, Savcı Davut Yılmaz'a İranlı muhalifleri kaçırma teklifini iletmek için görevlendirildi.
Sanjari'nin iddialarına göre Savcı Yılmaz, bu teklifi, kendisinin bir ekibinin olduğunu söyleyerek, kaçırılacak kişinin Türk olmaması ve işin İhsan Sağlam'dan alınıp tamamen kendisine verilmesi şartlarını sunarak kabul etti. Yılmaz'ın 2 polisle bağlantılı olduğu ve İranlı muhalifleri kaçırmak için ekip kurduğu öğrenildi.
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