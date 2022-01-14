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İran - İsrail arasında casus krizi: 5 kişi gözaltına alındı! A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 14.01.2022 00:07
Güncelleme:14.01.2022 00:10
İsrail iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet, İran adına casusluk yaptığı iddiası ile 4’ü kadın 5 İsrailliyi gözaltına aldı. İki ülke arasında yaşanan son dakika gelişmesiyle ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ canlı yayında aktardı.

İsrail'de İran casusluk ağının deşifre edildiği belirtildi. İsrail iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet, İran adına casusluk yaptığı iddiası ile 4'ü kadın 5 İsrailliyi gözaltına aldı. İsrail basınında yer alan haberlerde, Rambod Namdar adlı İranlı bir kişinin, sosyal medya üzerinden İran asıllı İsrailli kadınlarla iletişim kurduğu ve İran adına casusluk yapması için kadınları işe aldığı belirtildi.

ASKERİ BELGELERİ İRAN'A SIZDIRMIŞLAR

Namdar'ın kadınlara kendisini İran'da yaşayan bir Yahudi olarak tanıttığı aktarılan haberlerde, Namdar'ın kadınlara, hassas bölgelerin fotoğraflarını çekmeleri, güvenlik düzenlemelerini izlemeleri ve politikacılarla bağlantı kurmaları için binlerce dolar ödendiği iddia edildi. Haberlerde ayrıca, Namdar adlı İran ajanının kadınlardan birinden oğlunun zorunlu askerlik görevi sırasında İsrail askeri istihbaratına katılmasını istediği ve kadının oğlundan aldığı askeri belgeleri İran'a sızdırdığı iddia edildi.

Şin Bet tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın İran'ın İsrail içinde casus ağı kurma planı olduğunu belirtilerek, kadınların "ağır suçlamalarla" karşı karşıya olduğu aktarıldı. Şin Bet, "Kadınların söz konusu adamın İran istihbarat ajanı olduğundan şüphelenmesine rağmen, bazıları onunla temasa geçti, onlardan istediği çeşitli görevleri yerine getirmeyi kabul etti ve ondan para aldı" ifadelerini kullandı.

Kadınlar, adamın İranlı bir ajan olduğunu bilmediklerini ifade ederken, İsrail'in güvenliğine zarar vermek gibi bir niyetleri olmadığını açıkladılar.

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