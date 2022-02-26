HSK’nın açığa aldığı savcı Davut Yılmaz ‘casusluk’ suçundan tutuklandı! Dikkat çeken Nur Peker detayı





Aynı şebekenin içinde Yılmaz ve Sağlam'ın yanı sıra bir polis, bir emekli albay, emekli astsubaylar ve bazı İranlı şahıslar bulunduğu belirlendi.

Sabah'ın edindiği son dakika gelişmesine göre; 8 Şubat'tan beri açıkta olan savcı Davut Yılmaz, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.