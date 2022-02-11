Son dakika: İran istihbaratının Türkiye’deki taşeron şirketine flaş MİT operasyonu

ESKİ ORDU MENSUBU İRAN İSTİHBARATINA TESLİM EDİLDİ

İran istihbaratının kaçırılması için verdiği isimlerden birinin İran Nizami Ordusu'nda görev yapmış Albay Yaghoub Hafız olduğu, Sağlam'ın, Denizli'de yaşayan muhalif isme ulaşmak için Hafız'ı Türkiye'ye getiren kaçakçıyı işkenceyle konuşturduğu ortaya çıktı.

Sanjari ve Sağlam'ın, tanıştıkları Hafız'a, güvenini kazanmak için İran istihbaratının peşinde olduğunu söyleyerek isterse ailesi ile başka bir ülkeye kaçırma vaadinde bulundukları, buna inanan Hafız ve ailesinin, Irak üzerinden başka bir ülkeye kaçacaklarını düşünürken 17 Şubat 2019'da kaçakçılar tarafından İranlı istihbaratçılara teslim edildiği tespit edildi.

KAÇIRMAYI PLANLADIĞI İSİMLE AYNI RESTORANDA İŞE BAŞLADI

İran istihbaratına çalışan Seyedmehdi Hosseini'nin, Morteza Soltan Sanjari ve İhsan Sağlam'a 1 milyon dolar karşılığında İran Deniz Kuvvetlerinde görev yaparken Türkiye'ye kaçan M.R'nin İran'a getirilmesi talimatını da verdiği öğrenildi.