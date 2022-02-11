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İstanbul'da 'siyasi ve askeri casusluk' operasyonu: 14 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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İstanbul’da ’siyasi ve askeri casusluk’ operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Siyasi ve Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında 29 Ocak günü, Ataşehir'de operasyon düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu M.S.S.(44)'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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