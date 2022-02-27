Başkan Erdoğan ilk ona söyledi: Gece uykularıma keder veriyorsunuz az daha sabredin

"GECE UYKULARIMA KEDER VERİYORSUNUZ... AZ DAHA SABREDİN"

Hâlâ siyasi yasağı olan bir lider için başörtülü bir genç kızla konuşmak "tehdit" olarak algılanabilirdi. Erdoğan ısrar etti. "Söyleyin" dedi. "Malum mesele" dedim. Erdoğan elinin tersiyle ağzını hafifçe kapattı, bana şöyle fısıldadı: "Şu anda bile darbe tehlikesi var. Ama gece uykularıma keder veriyorsunuz... Az daha sabredin" dedi.

"ÖĞRENCİ OLARAK GİREMEDİĞİM BİR MEKANDA…"

Kendisinin de sabrettiğini söyleyen Özyalçın, katsayı ve yasak nedeniyle gittiği yurtdışından 2015'te Türkiye'ye döndü. Şimdi Karabük Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Özyalçın "Göreve ilk başladığımda Aralık ayı, final sınavları vardı. İlk gün amfide sınavda gözetmen olarak buldum kendimi. Türkiye'de öğrenci olarak giremediğim bir mekanda öğrencilerin "hocam" hitaplarıyla bulunmak bambaşka bir heyecandı" diye konuştu.