Başkan Erdoğan ilk ona söyledi: Gece uykularıma keder veriyorsunuz az daha sabredin
Yasemin Özyalçın, Türkiye tarihinin kara günü 28 Şubat’ın katı yasaklarının akabinde, AK Parti’nin iktidar olduğu ilk senede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği o sırrı paylaştı. Özyalçın, Başkan Erdoğan’ın kendisine yıllar önce verdiği sırrı açıkladı.
İmam hatip mezunu olduğu için katsayı engeli ile yüksek puanına üniversiteye yerleşemeyen Yasemin Bozkurt Özyalçın eğitimini Viyana'da tamamladı. Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına perukla giren, fakat katsayı engeli sebebiyle yüksek puanına rağmen istediği bölüme giremeyen Özyalçın, yasaklardan sonra AK Parti'nin iktidar olmasıyla beraber değişimin başladığını dile getirdi.
YASAĞA DAHA LİSEDEYKEN MARUZ KALDI
Önder İmam Hatipliler Derneği'nin bir kolu olan WONDER bursuyla Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde okumak için Avusturya'ya giden Özyalçın, başörtüsü yasağına imam hatip lisesinde öğrenciyken maruz kaldığını belirterek Başkan Erdoğan'la başından geçen diyaloglarını şöyle anlattı:
"EFENDİM GÜLE İYİ BAKIN"
Erdoğan Safranbolu Belediyesi'ndeydi. İçeri girmeden hemen önce Erdoğan'a küçük şeffaf bir kutuda gül vermek istedim. Kutunun içinde "Üniversite sorunumuzu çözün" yazılı bir de not vardı. Gülü Erdoğan'ın koruması aldı. Erdoğan çıkarken bana yaklaştı. "Burada ne bekliyorsunuz? Benden bir isteğiniz mi var?" diye sordu. Ben sessizce "Efendim güle iyi bakın" dedim. Dileğimi haykıramamıştım. Çünkü başörtüsü vardı ve bir sürü kamera çekiyordu.
"GECE UYKULARIMA KEDER VERİYORSUNUZ... AZ DAHA SABREDİN"
Hâlâ siyasi yasağı olan bir lider için başörtülü bir genç kızla konuşmak "tehdit" olarak algılanabilirdi. Erdoğan ısrar etti. "Söyleyin" dedi. "Malum mesele" dedim. Erdoğan elinin tersiyle ağzını hafifçe kapattı, bana şöyle fısıldadı: "Şu anda bile darbe tehlikesi var. Ama gece uykularıma keder veriyorsunuz... Az daha sabredin" dedi.
"ÖĞRENCİ OLARAK GİREMEDİĞİM BİR MEKANDA…"
Kendisinin de sabrettiğini söyleyen Özyalçın, katsayı ve yasak nedeniyle gittiği yurtdışından 2015'te Türkiye'ye döndü. Şimdi Karabük Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Özyalçın "Göreve ilk başladığımda Aralık ayı, final sınavları vardı. İlk gün amfide sınavda gözetmen olarak buldum kendimi. Türkiye'de öğrenci olarak giremediğim bir mekanda öğrencilerin "hocam" hitaplarıyla bulunmak bambaşka bir heyecandı" diye konuştu.
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