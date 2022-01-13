13 Ocak 2022, Perşembe
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Son dakika: İran adına casusluk yaptığı iddiası ile 5 İsrailli gözaltına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: İran adına casusluk yaptığı iddiası ile 5 İsrailli gözaltına alındı

Son dakika haberi: İsrail iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet, İran adına casusluk yaptığı iddiası ile 4’ü kadın 5 İsrailliyi gözaltına aldı.

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