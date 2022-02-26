Son dakika: Ağabeyi AK Parti’ye geçen engelliye CHP zulmü! Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan acımadı

SİYASİ BASKI

Dilekçesinde, parktaki stantların, Çanakkale Belediyesinin 3 ayrı derneğe öncelikli olarak ihtiyaç sahibi olan ve hiç bir geliri bulunmayan insanlara destek amacıyla kiralanması koşulu bulunduğunu belirterek, "Ben de 23 yıldır engelli raporu sahibi olarak ekonomik ihtiyacımı karşılamak amacıyla burada stant açıyordum. Üç zabıta, dernek yöneticileriyle birlikte standıma gelerek, hiç bir hukuki gerekçe sunmadan, kilidimi kırıp eşyalarıma el koydu.



Derneğe ve belediyeye borcum yok. Derneğinde kurucularındanım. Ağabeyim Necat Önder, CHP'den AK Parti'ye geçince belediye beni hedef alıp, sudan sebeplerle tutanak tanzim etti. Belediye Başkanı ve yetkilileri, 'burada CHP'li dışında kimseyi barındırmayacaksınız' diye talimat vermiş. İhtiyaç sahipleri için oluşturulmuş bir hizmetle ilgili bu tür siyasi baskı yapılması kabul edilemez" dedi.



