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Son dakika: İYİ Parti-CHP krizi büyüyor: Ülgür Gökhan'ı Genel Merkez'e şikayet ettiler! Zehir zemberek sözler

Son dakika haberine göre ile  arasındaki kriz büyüyor. CHP'li Belediye Başkanı 'ın, "İYİ Parti'nin varlığı  sayesindedir' sözleri sonrası İYİ Parti harekete geçti. İl teşkilatı, Ülgür Gökhan'ı 'ne şikayet etti, sert bir açıklama yayınladı. ise konunun üzerini kapatmak için bir açıklama yaptı, 'Aile içi tartışma' yorumunda bulundu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: İYİ Parti-CHP krizi büyüyor: Ülgür Gökhan'ı Genel Merkez'e şikayet ettiler! Zehir zemberek sözler

Ocak Ayı Olağan Genel Kurul toplantısında ile arasında sert restleşmeler yaşandı. Oturumda konuşan İYİ Parti Belediyesi Meclis Üyesi , CHP'ye sitem etti, "Kınıyorum" dedi. Bu sözler karşısında oldukça öfkelenen CHP Başkanı , "Haddini aşıyorsun. İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" dedi.

Bu sözler sonrası iki parti birbirine girdi. İYİ Parti İl Başkanlığı zehir zemberek bir açıklama yayınladı. CHP ise, ittifakın dağılmaması için alttan alan bir açıklama yaptı. İYİ Parti, CHP'li Ülgür Gökhan'ın iki partinin de genel merkezine şikayet etti, yaptırım istedi.

GENEL MERKEZE ŞİKAYET
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Ocak ayı meclis olağan toplantısında İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Burak Kunt'a söylediği sözlere tepkileri giderek büyüyor. İyi Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Çanakkale Belediye Başkanı'nın sarf ettiği sözlerle ilgili iki genel merkeze de bilgi verildiğinin altı çizildi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: "Çanakkale Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın, İYİ Parti belediye meclis üyesi Sayın Burak Kunt'a ve nezdinde İYİ Parti'ye yönelik söylediği ''İYİ PARTİ'NİN VARLIĞI CUMHURİYET HALK PARTİSİ SAYESİNDEDİR'' sözlerine binaen: Konuşma yapan seçimlere birlikte girdiğimiz ve bundan dolayı tarihinin en yüksek oyu ile seçilen bir belediye başkanı. Maalesef demokrasi bazı bedenlere yük gelebilir. Belki de kendi çıkarları için Millet İttifakı iki partimizin ve kıymetli Genel Başkanlarının ülke yararına atmış olduğu adımları anlamamış olabilir. Bu söylem Cumhuriyet Halk Partisi ve ona gönül veren teşkilatlarında anlamlandıramadığı bir söylem olmuştur. Biz Çanakkale İYİ Parti olarak konunun önemine binaen, her iki Genel Merkezimizi bilgilendirdik. Şimdi Çanakkale CHP İl Başkanlığı'ndan Belediye Başkanı adına bir açıklama ve yaptırım beklemekteyiz. Daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız. Kamuoyuna saygılarımızla."

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"
İyi Parti'den gelen sert açıklamanın ardından bir açıklama yapan CHP Çanakkale İl Başkanlığı ise olaydan büyük bir üzüntü duyduklarını belirttiler. Açıklamada, "07.01.2021 tarihinde yapılan Çanakkale Belediye Meclisi Olağan toplantısında İyi Parti Belediye Meclis üyesi Burak Kunt'un Belediye Başkanımız ve 19 Belediye Meclis Üyemizi anti demokratik davranmakla suçlayarak kınadığını belirtmesi üzerine tartışmalar yaşanmıştır. Devam eden Meclis Toplantısında Belediye Başkanımız Sn, Ülgür Gökhan tarafından yapılan açıklamada demokrasiye ve millet İttifakına olan bağlılık açıkça ifade edilmiştir. Gerek Genel Merkez, gerekse İl ve İlçe örgütlerimiz düzeyinde ülkemizin tek adam rejiminden kurtarılması, çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü demokrasinin inşası ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması için Millet İttifakı çatısı altında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tarafından verilen ilkeli mücadele tüm kararlılıkla devam etmektedir. Aile içinde yaşanan küçük bir tartışmanın olumsuz sonuçlara neden olamayacağının tüm kamuoyu tarafından bilinmesini ve yaşanan olaydan üzüntümüzü belirtmek isteriz. Millet İttifakının omurgasını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti açısından; ülkemizin geleceği, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına olan bağlılığımız ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetine olan sevdamız her şeyin üzerinde gelmektedir Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

NE OLMUŞTU?
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ocak ayı meclis toplantısında söz alan ve 14 aydır imar ve bütçe komisyonuna dahil edilmedikleri için sitem eden İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt'u hadsizlikle suçlayınca ortalık karışmıştı. Sinirlerine hakim olamayan ve tartışmayı daha farklı bir boyuta taşıyan Başkan Gökhan "İyi Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir" deyince Kunt, "Beş buçuk milyon İyi Partiliye hakaret ediyorsunuz" diyerek üç İyi partili meclis üyesiyle toplantıyı terk etmişti.

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