Çanakkale Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Genel Kurul toplantısında İYİ Parti ile CHP arasında sert restleşmeler yaşandı. Oturumda konuşan İYİ Parti Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi Burak Kunt, CHP'ye sitem etti, "Kınıyorum" dedi. Bu sözler karşısında oldukça öfkelenen CHP Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Haddini aşıyorsun. İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" dedi.

Bu sözler sonrası iki parti birbirine girdi. İYİ Parti İl Başkanlığı zehir zemberek bir açıklama yayınladı. CHP ise, ittifakın dağılmaması için alttan alan bir açıklama yaptı. İYİ Parti, CHP'li Ülgür Gökhan'ın iki partinin de genel merkezine şikayet etti, yaptırım istedi.





GENEL MERKEZE ŞİKAYET

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Ocak ayı meclis olağan toplantısında İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Burak Kunt'a söylediği sözlere tepkileri giderek büyüyor. İyi Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Çanakkale Belediye Başkanı'nın sarf ettiği sözlerle ilgili iki genel merkeze de bilgi verildiğinin altı çizildi. Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: "Çanakkale Belediyesi ocak ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan'ın, İYİ Parti belediye meclis üyesi Sayın Burak Kunt'a ve nezdinde İYİ Parti'ye yönelik söylediği ''İYİ PARTİ'NİN VARLIĞI CUMHURİYET HALK PARTİSİ SAYESİNDEDİR'' sözlerine binaen: Konuşma yapan seçimlere birlikte girdiğimiz ve bundan dolayı tarihinin en yüksek oyu ile seçilen bir belediye başkanı. Maalesef demokrasi bazı bedenlere yük gelebilir. Belki de kendi çıkarları için Millet İttifakı iki partimizin ve kıymetli Genel Başkanlarının ülke yararına atmış olduğu adımları anlamamış olabilir. Bu söylem Cumhuriyet Halk Partisi ve ona gönül veren teşkilatlarında anlamlandıramadığı bir söylem olmuştur. Biz Çanakkale İYİ Parti olarak konunun önemine binaen, her iki Genel Merkezimizi bilgilendirdik. Şimdi Çanakkale CHP İl Başkanlığı'ndan Belediye Başkanı adına bir açıklama ve yaptırım beklemekteyiz. Daha sonra detaylı bir açıklama yapacağız. Kamuoyuna saygılarımızla."