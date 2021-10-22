CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a 2 yıl hapis istemi! Ne ile suçlanıyor?
Çanakkale'de usulsüzlük yapan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Başkan Ülgür Gökhan ne ile suçlanıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer akardı.
CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a görevini kötüye kullandığı iddiası ile hapis cezası istendi. Çanakkale de devam eden halk otobüsleri akaryakıt ihalesi davasında önemli gelişme.
Savcı verdiği mütaalada kooperatif yöneticilerine 6 yıla kadar halk otobüslerine kendi istasyonundan akaryakıt veren CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a görevini kötüye kullanmaktan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
26 KASIM'DA SON DURUŞMA VE KARAR
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da aralarında bulunduğu 39 kişinin yargılandığı, Çanakkale S.S. 18 No'lu Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi davasında sona gelindi. 2008 yılından bu yana Çanakkale kamuoyunda gündem olan mazot davasında 2013 yılından bu yana yargılama sürüyordu. Son duruşmada savcı mütalaasını verdi.
Mütalaada 39 sanıktan 36'sının beraati istendi. Üç sanığa ise hapis cezası istenilen davanın 25 Kasım 2021 de sonuçlanması bekleniyor. Hapsi istenen üç sanık arasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'da bulunuyor. Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesinde Başkan Gökhan, suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyordu. Fakat Savcı mütalaasında Ülgür Gökhan'ın görevi kötüye kullanmak suçunda 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi. Ayrıca Kooperatif Başkanı Bali Günay ve Başkan Yardımcısı Hasan Ateş için ise zimmet suçlaması ile 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
NE OLMUŞTU?
Ekim 2008'de Çanakkale Belediyesi denetiminde bulunan kooperatiften bir grup üyenin imzasız mektup göndermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatılmıştı. O dönemde kooperatifin başkanı olan Bali Günay, Başkan Yardımcısı Hasan Ateş, yönetim kurulu üyeleri F.A., A.K., N.K., Ü.G. ve M.E., denetim kurulu üyeleri C.M., İ.K. ve İ.E.'nin kooperatifi büyük miktarda zarara uğrattığı, görevlendirdikleri kişilerin üyeleri tehdit ettiği, bir üyenin ayağından vurulduğu, bazılarının darp edildiği öne sürülüyordu.
ÜYELERE TEHDİT, DARP, KURŞUNLAMA…
Belediye denetimli halk otobüslerinin bağlı olduğu kooperatifin davası, İstanbul Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesi üzerine Çanakkale'ye alınmıştı. Duruşmaya 39 sanık, 36 müşteki ve 7 müşteki sanık yer aldı. 80'den fazla sanık ve müşteki olması, avukatlar nedeniyle duruşmalarda dışarıda kalanların olduğu ile karşılaşılmıştı.
GÖKHAN'IN İSTASYONUNDAN BENZİN ALMALARI İÇİN ÜYELER TEHDİT EDİLMİŞ
İddianamede, kooperatifin denetiminden sorumlu olan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan suç örgütü kurmak ve yönetmek, zincirleme olarak zimmet, zincirleme olarak nitelikli zimmet, görevi kötüye kullanmak, zincirleme olarak özel belgede sahtecilik, zincirleme olarak açığa atılan imzanın kötüye kullanılması, birden fazla kişiye karşı dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zincirleme olarak tehdit gibi birçok konuda suçlanıyordu.
Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürü H.G.'nin çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmasının, örgüt faaliyetleri çerçevesinde haksız menfaatler elde etmesinin ve sair suçlar işlemesinin yanı sıra Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da örgütün varlığını bildiği, eylemlerine bilerek ve isteyerek yardım ettiği öne sürülüyordu. Ayrıca belediye başkanlığı görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kooperatif üyelerini, kendisine ait Lütfü Gökhanoğulları Kom.Şti.'ye ait istasyondan piyasanın çok üstünde fiyatla akaryakıt almaları için icbar etmek suretiyle irtikap suçu işlediği de iddialar arasında yer alıyordu.
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