CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’a 2 yıl hapis istemi! Ne ile suçlanıyor?

Mütalaada 39 sanıktan 36'sının beraati istendi. Üç sanığa ise hapis cezası istenilen davanın 25 Kasım 2021 de sonuçlanması bekleniyor. Hapsi istenen üç sanık arasında Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'da bulunuyor. Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianamesinde Başkan Gökhan, suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyordu. Fakat Savcı mütalaasında Ülgür Gökhan'ın görevi kötüye kullanmak suçunda 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi. Ayrıca Kooperatif Başkanı Bali Günay ve Başkan Yardımcısı Hasan Ateş için ise zimmet suçlaması ile 6 yıla kadar hapis cezası istendi.