CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı



Gökhan, Çanakkale'ye hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük katma değer sağlayacak köprü için "Karşı değilim" dese de, geçen 4 yıllık süre içinde belediye başkanı olduğu şehirde yapılan köprüyü ziyaret etmemesi CHP üyelerinin de tepkisini çekmişti.



CHP'li bazı parti üyeleri, "Şehrine yapılan bir köprüyü gidip incelemelisin" uyarısında bulunmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Tarihin emaneti Türkiye'nin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale'mizin en kıymetli projelerinin bir tanesi olan Çanakkale Köprümüzü şehrimizin belediye başkanının incelememesini fakat eleştirmesini yadırgıyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan bu köprü başkanı eminim ki heyecanlandıracaktır. Ben onu köprüye davet ediyorum, hayran kalacağına eminim" demişti.